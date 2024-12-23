50 000 гривен за работу из дома: какие компании готовы платить украинцам три средние зарплаты

В Украине все больше людей выбирают удаленную работу как основной вид занятости. Особенно популярны вакансии, для которых не нужен большой опыт работы. Это связано с тем, что многие компании готовы платить достойную зарплату, которая может достигать 50 000 гривен в месяц.

Компании, которые занимаются продажей товаров для красоты и здоровья, также активно переходят на удаленные форматы работы. Такие компании ищут менеджеров по продажам, которые могут работать дистанционно. Для этой работы нужны хорошие коммуникативные навыки и наличие необходимой техники (ноутбук, наушники, стабильный интернет). Заработная плата на таких позициях может варьироваться от 20 000 до 50 000 гривен.

IT-компании также активно развивают удаленную работу. Одной из популярных вакансий является менеджер чата. Основные обязанности такого специалиста – это общение с клиентами в онлайн-чате, поиск необходимой информации и ответы на вопросы клиентов. Заработная плата на этой позиции также может достигать 50 000 гривен.

Компании, работающие в строительной сфере, также ищут сотрудников для удаленной работы. Например, менеджер по оптовым продажам может работать дистанционно, занимаясь продвижением продукции компании, переговорами с клиентами и заключением договоров. Заработная плата на таких позициях может быть еще выше и достигать 60 000 гривен.

Украинский рынок труда претерпел значительные изменения: появилось более 50 новых профессий. Этот факт связан с актуальными общественно-экономическими процессами, происходящими в стране.

Среди новых профессий особое внимание привлекает оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер). Спрос на таких специалистов значительно вырос из-за военных действий. Кроме того, появилась профессия нутрициолога, связанная с индивидуальным подбором питания.

Новые профессии охватывают различные сферы, включая медицину, право, медиа и другие. Среди них можно выделить таких специалистов, как:

профессионал по медицинской статистике;

оператор Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;

агент станционный;

менеджер (управляющий) спортивной деятельности;

специалист по защите критической инфраструктуры.

Спрос на деминеров на рынке труда очень высок. Заработная плата для таких специалистов может достигать значительных сумм, как в гражданском, так и в военном секторе. Некоторые компании предлагают зарплату от 42 000 до 72 000 гривен в месяц.

В сфере обороны заработная плата деминеров-саперов может быть еще выше и достигать 190 000 гривен в месяц. Это связано с высоким уровнем ответственности и сложностью работы.