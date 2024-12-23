50 000 гривень за роботу з дому: які компанії готові платити українцям три середні зарплати

В Україні все більше людей обирають віддалену роботу як основний вид зайнятості. Особливо популярні вакансії, для яких не потрібен великий досвід роботи. Це пов’язано з тим, що багато компаній готові платити гідну зарплатню, яка може досягати 50 000 гривень на місяць.

Компанії, які займаються продажем товарів для краси та здоров’я, також активно переходять на віддалені формати роботи. Такі компанії шукають менеджерів з продажами, які можуть працювати дистанційно. Для цієї роботи потрібні хороші комунікативні навички та наявність необхідної техніки (ноутбук, навушники, стабільний інтернет). Заробітна плата на таких позиціях може варіюватися від 20 000 до 50 000 гривень.

IT-компанії також активно розвивають віддалену роботу. Однією з популярних вакансій є менеджер чату. Основні обов’язки такого спеціаліста – це спілкування з клієнтами в онлайн-чаті, пошук необхідної інформації та відповіді на запитання клієнтів. Заробітна плата на цій позиції також може досягати 50 000 гривень.

Компанії, що працюють у будівельній сфері, також шукають співробітників для віддаленої роботи. Наприклад, менеджер з гуртових продажів може працювати дистанційно, займаючись просуванням продукції компанії, переговорами з клієнтами та укладанням договорів. Заробітна плата на таких позиціях може бути ще вищою і досягати 60 000 гривень.

Український ринок праці зазнав значних змін: з’явилося понад 50 нових професій. Цей факт пов’язаний з актуальними суспільно-економічними процесами, що відбуваються в країні.

Серед нових професій особливу увагу привертає оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер). Попит на таких фахівців значно зріс через військові дії. Крім того, з’явилася професія нутриціолога, що пов’язана з індивідуальним підбором харчування.

Нові професії охоплюють різноманітні сфери, включаючи медицину, право, медіа та інші. Серед них можна виділити таких фахівців, як:

професіонал з медичної статистики;

оператор Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

агент станційний;

менеджер (управитель) спортивної діяльності;

спеціаліст із захисту критичної інфраструктури.

Попит на демінерів на ринку праці дуже високий. Заробітна плата для таких фахівців може досягати значних сум, як у цивільному, так і у військовому секторі. Деякі компанії пропонують зарплату від 42 000 до 72 000 гривень на місяць.

У сфері оборони заробітна плата демінерів-саперів може бути ще вищою і сягати 190 000 гривень на місяць. Це пов’язано з високим рівнем відповідальності та складністю роботи.