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Во сколько обойдется украинцам рождественский стол в этом году: подсчеты аналитиков

Yulia22.12.2024
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Ученые Института аграрной экономики подсчитали, что средний счет за традиционный рождественский стол в 2024 году существенно вырос и составляет 1365 гривен. Это на 41% больше, чем в предыдущем году.

Большая часть бюджета рождественского стола (около 1365 гривен) пойдет на традиционные блюда: кутью, узвар, рыбу, винегрет, вареники, тушеную капусту, борщ и картофель с овощами.

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  • Кутья оказалась одним из самых дорогих блюд на праздничном столе. За традиционную рецептуру из 950 граммов продуктов придется заплатить около 175 гривен. Больше всего на стоимость кутьи влияют мак, орехи и изюм. Интересно, что даже крупа пшеницы, которая является основой блюда, также добавляет существенную сумму к общей стоимости.
  • Для приготовления компота чаще всего используют готовые наборы сушеных фруктов. Их стоимость составляет около 105 гривен за 600 граммов.
  • Жареная рыба возглавила список самых дорогих блюд. За 2 килограмма карпа и муку придется заплатить более 300 гривен.
  • Борщ с фасолью занимает третье место по стоимости среди традиционных блюд. Больше всего на его стоимость влияет фасоль. Значительная часть стоимости борща приходится на овощи, в частности картофель, капусту, лук, морковь, свеклу, помидоры и томатную пасту.
  • Популярный салат «Винегрет» также относительно дорогой. Больше всего на его стоимость влияют соленые огурцы и картофель.
  • Тушеная капуста также имеет заметную стоимость, особенно из-за использования шампиньонов.
  • Несмотря на простоту приготовления, жареный картофель также добавляет к общим затратам на праздничный стол.
  • Кроме основных блюд, на столе традиционно присутствуют соленья (квашеная капуста, соленые огурцы) и свежие овощи (огурцы, помидоры).

Різдво

Стоимость рождественского стола в 2024 году существенно выросла по сравнению с предыдущим годом. Это связано с повышением цен на продукты питания, особенно на овощи, фрукты и мясо. Несмотря на это, традиции празднования Рождества остаются неизменными, и украинцы продолжают готовить богатый праздничный стол для своих семей.

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Yulia22.12.2024
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