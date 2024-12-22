У скільки обійдеться українцям різдвяний стіл в цього року: підрахунки аналітиків

Науковці Інституту аграрної економіки підрахували, що середній рахунок за традиційний різдвяний стіл у 2024 році суттєво зріс і складає 1365 гривень. Це на 41% більше, ніж у попередньому році.

Більша частина бюджету різдвяного столу (близько 1365 гривень) піде на традиційні страви: кутю, узвар, рибу, вінегрет, вареники, тушковану капусту, борщ і картоплю з овочами.

Кутя виявилася однією з найдорожчих страв на святковому столі. За традиційну рецептуру з 950 грамів продуктів доведеться заплатити близько 175 гривень. Найбільше на вартість куті впливають мак, горіхи та родзинки. Цікаво, що навіть крупа пшениці, яка є основою страви, також додає суттєву суму до загальної вартості.

Для приготування узвару найчастіше використовують готові набори сушених фруктів. Їх вартість становить близько 105 гривень за 600 грамів.

Смажена риба очолила список найдорожчих страв. За 2 кілограми коропа та борошно доведеться заплатити понад 300 гривень.

Борщ із квасолею займає третє місце за вартістю серед традиційних страв. Найбільше на його вартість впливає квасоля. Значна частина вартості борщу припадає на овочі, зокрема картоплю, капусту, цибулю, моркву, буряк, помідори та томатну пасту.

Популярний салат “Вінегрет” також відносно дорогий. Найбільше на його вартість впливають солоні огірки та картопля.

Тушкована капуста також має помітну вартість, особливо через використання печериць.

Незважаючи на простоту приготування, смажена картопля також додає до загальних витрат на святковий стіл.

Крім основних страв, на столі традиційно присутні соління (квашена капуста, солоні огірки) та свіжі овочі (огірки, помідори).

Вартість різдвяного столу в 2024 році суттєво зросла в порівнянні з попереднім роком. Це пов’язано з підвищенням цін на продукти харчування, особливо на овочі, фрукти та м’ясо. Незважаючи на це, традиції святкування Різдва залишаються незмінними, і українці продовжують готувати багатий святковий стіл для своїх родин.