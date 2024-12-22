Головне «тримати ноги в теплі»: кілька корисних зимових лайфхаків

У люті зимові холоди в нас найчастіше мерзнуть ноги. Все тому, що взимку земля промерзає і фактично «тягне» холодом. Щоб зберегти комфорт та не захворіти потрібно, як свідчить народна приказка, «тримати ноги у теплі». Лікарі дали кілька порад, що допоможуть уникнути перемерзання ніг та впоратися з можливими наслідками, якщо це вже сталося.

Як забезпечити ногам тепло і комфорт?

Уникнути переохолодження нижніх кінцівок можна, дотримуючись чотирьох важливих правил.

1. Ретельно обирайте взуття

Зимове взуття повинно бути трохи просторіше, ніж літнє чи осіннє. Тісні черевики сповільнюють кровообіг і ноги починають мерзнути, навіть якщо надворі не дуже холодно. Обирайте взуття принаймні на розмір більше, щоб між його носком та вашими пальцями залишався невеликий прошарок повітря. Це повітря нагріватиметься від тіла та зберігатиме тепло.

Важливо також, щоб у зимового взуття була достатньо товста підошва, принаймні 2 сантиметри. Адже чим далі стопа знаходиться від землі, тим тепліше буде вашим ногам.

2. Придбайте теплі устілки

Якщо ваше взуття відповідає усім зазначеним вище параметрам, але ноги все одно мерзнуть, можна замінити устілку. Придбайте устілки з хутра чи вовни, бажано із алюмінієвою підкладкою. Такі устілки допоможуть зберегти тепло навіть у найморозніший день.

3. Носіть теплі шкарпетки

Важливу роль у збереженні тепла відіграють також шкарпетки. Звичайні бавовняні шкарпетки на зиму точно не підійдуть. Найкраще зупинитися на шкарпетках із вовни мериноса, собачого чи верблюжого хутра.

Якщо навіть у таких шкарпетках вам все ще холодно, можна вдягти одразу дві пари. А для найморозніших днів чудово підійдуть спеціальні термошкарпетки, створені з того ж матеріалу, з якого виготовляють термобілизну.

4. Не давайте ногам промокнути

Важливо також стежити щоб, у взуття не потрапила волога. Для цього можна скористатися спеціальними водовідштовхуючими спреями чи кремами для взуття. А щоб нога не пітніла, придбайте собі спеціальний тальк. Якщо стопа буде мокрою, від холоду її не захистить навіть найтепліша шкарпетка чи устілка.

Як бути, якщо ноги все ж замерзли?

Якщо відчуваєте, що вам дуже холодно у ноги, потрібно якнайшвидше їх зігріти. Це можна зробити у кілька способів:

потупцяйте на місці та поворушіть пальцями, щоб пришвидшити кровообіг;

після повернення додому розітріть ноги та попарте їх у гарячій воді (починати слід з 30°С, поступово додаючи гарячу воду);

одягніть на ноги теплі шкарпетки та покладіть їх на грілку чи пляшку з гарячою водою.

Якщо швидко зігріти ноги після переохолодження, можна уникнути таких неприємних наслідків, як простуда чи інші, більш серйозні захворювання.