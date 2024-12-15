Сколько нужно зарабатывать. чтобы иметь 10 000 пенсии: для части украинцев это реально

Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов. Главные из них – это средняя зарплата, которую человек получал в течение трудовой жизни, и его страховой стаж. Чем выше была зарплата и дольше человек работал официально, тем большую пенсию он получит.

Чтобы определить размер пенсии, Пенсионный фонд учитывает не только то, сколько лет человек работал, но и сколько он зарабатывал. Именно уровень зарплаты больше всего влияет на размер будущей пенсии. Чем выше была зарплата в течение трудовой жизни, тем выше будет пенсия.

Даже если человек имеет большой страховой стаж, но низкую зарплату, его пенсия будет небольшой. То есть, для получения высокой пенсии необходимо иметь как достаточный стаж, так и высокий уровень заработной платы.

Если вы хотите получать пенсию в размере 10 000 гривен, то по данным Пенсионного фонда, вам нужно было зарабатывать около 27 094 гривен в месяц. Такую пенсию получают лишь небольшая часть пенсионеров в Украине.

Если человек работал за минимальную зарплату и имеет полный страховой стаж, то его пенсия составит около 40% от этой минимальной зарплаты. Например, если минимальная зарплата 8000 гривен, то пенсия будет около 3370 гривен.

Но если человек работал за минимальную зарплату и не имеет полного страхового стажа, то его пенсия будет еще меньше. Например, она может составлять около 2725 гривен.

Если человек хочет увеличить свою пенсию, он может продолжать работать после выхода на пенсию. Это позволит увеличить страховой стаж и размер заработной платы, что в свою очередь повлияет на размер пенсии.

Напомним, что до конце 2024 года пенсии в Украине пересматривать не будут. Однако уже зарахз известно, что в конце марта в Украине пройдет очередная плановая индексация пенсионных выплат. Это произойдет автоматически.