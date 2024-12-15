Скільки потрібно заробляти. щоб мати 10 000 пенсії: для частини українців це реально

Розмір пенсії в Україні залежить від кількох чинників. Головні з них – це середня зарплата, яку людина отримувала протягом трудового життя, та її страховий стаж. Чим вища була зарплата і довше людина працювала офіційно, тим більшу пенсію вона отримає.

Щоб визначити розмір пенсії, Пенсійний фонд враховує не тільки те, скільки років людина працювала, але й скільки вона заробляла. Саме рівень зарплати найбільше впливає на розмір майбутньої пенсії. Чим вища була зарплата протягом трудового життя, тим вищою буде пенсія.

Навіть якщо людина має великий страховий стаж, але низьку зарплату, її пенсія буде невеликою. Тобто, для отримання високої пенсії необхідно мати як достатній стаж, так і високий рівень заробітної плати.

Якщо ви хочете отримувати пенсію в розмірі 10 000 гривень, то за даними Пенсійного фонду, вам потрібно було заробляти близько 27 094 гривень на місяць. Таку пенсію отримують лише невелика частина пенсіонерів в Україні.

Якщо людина працювала за мінімальну зарплату і має повний страховий стаж, то її пенсія становитиме близько 40% від цієї мінімальної зарплати. Наприклад, якщо мінімальна зарплата 8000 гривень, то пенсія буде близько 3370 гривень.

Але якщо людина працювала за мінімальну зарплату і не має повного страхового стажу, то її пенсія буде ще меншою. Наприклад, вона може становити близько 2725 гривень.

Якщо людина хоче збільшити свою пенсію, вона може продовжувати працювати після виходу на пенсію. Це дозволить збільшити страховий стаж і розмір заробітної плати, що в свою чергу вплине на розмір пенсії.

Нагадаємо, що до кінці 2024 року пенсії в Україні переглядати не будуть. Однак вже зарахз відомо, що наприкінці березня в Україні пройде чергова планова індексація пенсійних виплат. Це відбудеться автоматично.