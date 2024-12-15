Важное сообщение от «Украинская железная дорога»: вводятся некоторые изменения

«Укрзализныця» внесла коррективы в расписание движения поездов на двух популярных маршрутах. Это решение было принято в ответ на обращение военнослужащих с целью оптимизировать процесс пересадки пассажиров.

Детали

Согласно официальному заявлению «Укрзализныци», новые расписания вступят в силу со 2 января 2025 года. Эти изменения позволят пассажирам из Краматорска и Славянска осуществлять удобные пересадки на поезда, следующие в Ровно, Луцк и Ковель.

В компании подчеркнули, что они всегда прислушиваются к мнению пассажиров, особенно военных, которые обеспечивают бесперебойную работу железной дороги в сложных условиях. Именно по их просьбе было принято решение о корректировке графика движения.

Со 2 января 2025 года пассажиры смогут без спешки пересаживаться с поездов, прибывающих из Краматорска и Славянска, на поезда, следующие в западные регионы Украины.

Конкретно, скоростной поезд Интерсити+ №712/711 Краматорск – Киев будет прибывать в Киев в 21:28, а поезд №97/98 Киев – Ковель будет отправляться в 21:49 вместо прежнего времени.

В «Укрзализныце» выразили благодарность военным за их служение и пожелания, отметив, что компания всегда готова идти навстречу пассажирам и обеспечивать комфортные условия для путешествий.

Появится новый поезд

«Укрзализныця» расширяет сеть международных сообщений. Новый поезд Киев-Будапешт отправится в первый рейс 15 декабря. Стоимость билетов стартует от 3000 гривен. Пассажирам предлагаются комфортабельные вагоны купе на 4 места и люкс на 2.

Запуск нового поезда Киев-Будапешт – результат длительных дипломатических переговоров. Основной целью было обеспечить достаточное количество вагонов для перевозки пассажиров между Украиной и Венгрией. Выбор пал на Будапешт не случайно: именно здесь расположен крупнейший аэропорт региона имени Ференца Листа. Расписание поезда согласовано с расписанием авиарейсов, что делает пересадку удобной для путешественников.

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Киева в 10:16 и прибывая в Будапешт в 06:00.

В обратном направлении поезд будет выезжать из Будапешта в 22:40 и прибывать в Киев в 19:11.

Расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли легко осуществлять пересадки на другие поезда в направлении таких европейских городов, как Вена, Зальцбург, Мюнхен, Инсбрук, Цюрих. Также предусмотрены удобные соединения с поездами, следующими в Румынию, Словению и другие страны. Время ожидания между пересадками не превышает двух часов.