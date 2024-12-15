Важливе повідомлення від Укразалізниці: запроваджують деякі зміни

«Укрзалізниця» внесла корективи в розклад руху поїздів на двох популярних маршрутах. Це рішення було ухвалено у відповідь на звернення військовослужбовців з метою оптимізувати процес пересадки пасажирів.

Деталі

Згідно з офіційною заявою «Укрзалізниці», нові розклади набудуть чинності з 2 січня 2025 року. Ці зміни дадуть змогу пасажирам із Краматорська та Слов’янська здійснювати зручні пересадки на поїзди, що прямують до Рівного, Луцька та Ковеля.

У компанії підкреслили, що вони завжди дослухаються до думки пасажирів, особливо військових, які забезпечують безперебійну роботу залізниці в складних умовах. Саме на їхнє прохання було ухвалено рішення про коригування графіка руху.

З 2 січня 2025 року пасажири зможуть без поспіху пересідати з поїздів, що прибувають із Краматорська та Слов’янська, на поїзди, що прямують до західних регіонів України.

Конкретно, швидкісний потяг Інтерсіті+ №712/711 Краматорськ – Київ прибуватиме до Києва о 21:28, а потяг №97/98 Київ – Ковель відправлятиметься о 21:49 замість колишнього часу.

В «Укрзалізниці» висловили подяку військовим за їхнє служіння та побажання, зазначивши, що компанія завжди готова йти назустріч пасажирам і забезпечувати комфортні умови для подорожей.

Зявиться новий потяг

“Укрзалізниця” розширює мережу міжнародних сполучень. Новий поїзд Київ-Будапешт відправиться в перший рейс 15 грудня. Вартість квитків стартує від 3000 гривень. Пасажирам пропонуються комфортабельні вагони купе на 4 місця та люкс на 2.

Запуск нового поїзда Київ-Будапешт – результат тривалих дипломатичних переговорів. Основною метою було забезпечити достатню кількість вагонів для перевезення пасажирів між Україною та Угорщиною. Вибір припав на Будапешт не випадково: саме тут розташований найбільший аеропорт регіону імені Ференца Ліста. Розклад поїзда узгоджено з розкладом авіарейсів, що робить пересадку зручною для мандрівників.

Поїзд курсуватиме щодня, вирушаючи з Києва о 10:16 і прибуваючи до Будапешта о 06:00.

У зворотному напрямку поїзд виїжджатиме з Будапешта о 22:40 і прибуватиме до Києва о 19:11.

Розклад складено таким чином, щоб пасажири могли легко здійснювати пересадки на інші поїзди в напрямку таких європейських міст, як Відень, Зальцбург, Мюнхен, Інсбрук, Цюрих. Також передбачено зручні з’єднання з поїздами, що прямують до Румунії, Словенії та інших країн. Час очікування між пересадками не перевищує двох годин.