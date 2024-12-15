Стало відомо, скільки триватимуть зимові канікули 2024-2025 

Київські школи у новому навчальному році будуть максимально переходити на очний формат навчання. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

Таке рішення пов’язане зі значним покращенням безпеки в навчальних закладах міста.

За останні два роки кількість укриттів у школах Києва збільшилася на 67 тисяч місць. Це дозволило значно підвищити рівень безпеки для учнів. Саме тому було прийнято рішення віддати перевагу очному навчанню, адже воно сприяє соціальній адаптації

Календар навчального року вже затверджено. Перший семестр триватиме з 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – з 13 січня до 30 травня 2025 року. Заплановані зимові канікули з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року та весняні канікули з 24 по 29 березня 2025 року.

Крім стандартного навчального плану, у новому навчальному році для школярів організують додаткові заняття, як-от консультації, екскурсії та проєктна робота, щоб компенсувати можливі прогалини в знаннях, що виникли через дистанційне навчання.

Міська адміністрація залишає за собою право вносити зміни в навчальний графік у разі зміни загальної безпеки або інших чинників, які можуть вплинути на освітній процес.

При цьому кожна школа має право самостійно вирішувати, скільки триватимуть канікули. Кожна громада чи навчальний заклад встановлює тривалість калнікул виходячи із безпекової ситуації та наявності/відсутності електроенергії.

З 2027 року старша школа в Україні стане більш гнучкою. Учні зможуть обирати не лише загальний напрямок навчання (гуманітарний, технічний або мовний), а й конкретні предмети. Такий підхід дозволить їм глибше вивчати обрані дисципліни та готуватися до обраної професії. В мережі активно обговорюють це нововведення, але думки українців розходяться. Додамо, що в такому разі учні навчатимуться 12 років, замість 11 як є зараз.