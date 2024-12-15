Стало известно, сколько продлятся зимние каникулы 2024-2025

Киевские школы в новом учебном году будут максимально переходить на очный формат обучения. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Такое решение связано со значительным улучшением безопасности в учебных заведениях города.

За последние два года количество укрытий в школах Киева увеличилось на 67 тысяч мест. Это позволило значительно повысить уровень безопасности для учащихся. Именно поэтому было принято решение отдать предпочтение очному обучению, ведь оно способствует социальной адаптации

Календарь учебного года уже утвержден. Первый семестр продлится со 2 сентября до 21 декабря 2024 года, а второй – с 13 января до 30 мая 2025 года. Запланированы зимние каникулы с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года и весенние каникулы с 24 по 29 марта 2025 года.

Кроме стандартного учебного плана, в новом учебном году для школьников организуют дополнительные занятия, такие как консультации, экскурсии и проектная работа, чтобы компенсировать возможные пробелы в знаниях, возникшие из-за дистанционного обучения.

Городская администрация оставляет за собой право вносить изменения в учебный график в случае изменения общей безопасности или других факторов, которые могут повлиять на образовательный процесс.

При этом каждая школа имеет право самостоятельно решать, сколько будут длиться каникулы. Каждая община или учебное заведение устанавливает продолжительность каникул исходя из ситуации с безопасностью и наличия/отсутствия электроэнергии.

С 2027 года старшая школа в Украине станет более гибкой. Ученики смогут выбирать не только общее направление обучения (гуманитарное, техническое или языковое), но и конкретные предметы. Такой подход позволит им глубже изучать выбранные дисциплины и готовиться к выбранной профессии. В сети активно обсуждают это нововведение, но мнения украинцев расходятся. Добавим, что в таком случае ученики будут учиться 12 лет, вместо 11 как сейчас.