Стиральная машина будет служить вечно если раз в месяц запускать этот режим: лайфхак от мастера

Стиральная машина стала неотъемлемой частью нашего быта, мы используем ее почти каждый день. Но никто не застрахован от поломок, засоров или неприятных запахов, которые могут возникнуть со временем.

Существует несколько простых способов продлить безупречную работу вашей стиральной машинки и избежать неожиданных поломок.

Делимся с вами неожиданным лайфхаком, который поможет вашей стиральной машинке работать без сбоев долгие годы.

Детали

Большинство современных моделей стиральных машин имеют функцию самоочистки, которая позволяет поддерживать прибор в идеальном состоянии.

Частота использования режима самоочистки зависит от интенсивности эксплуатации машинки. Если вы часто пользуетесь стиральной машинкой, рекомендуется включать этот режим раз в месяц.

Если ваша стиральная машина не имеет функции самоочистки, можно заменить ее режимом кипячения при температуре 90 градусов. Такой цикл поможет эффективно очистить машинку от грязи и накипи.

Как продлить «жизнь» стиральной машине

Если коротко, то чтобы ваша стиральная машина служила вам долго и надежно, следуйте этим советам:

Загружайте белье в соответствии с рекомендациями производителя. Перегрузка может привести к поломкам.

Используйте рекомендованные моющие средства и не превышайте дозировку.

Регулярно очищайте стиральную машину. Особое внимание уделяйте резиновому уплотнителю вокруг барабана, чистите фильтр и периодически мойте отсек для стирального средства.

Если вода в вашем регионе жесткая, используйте смягчитель или специальные средства для удаления накипи.

Установите стиральную машину на ровной поверхности, чтобы избежать вибрации.

После стирки оставляйте дверцу открытой для проветривания.

Если возникла поломка, обратитесь к специалисту. Самостоятельный ремонт может усугубить ситуацию.

Вынимайте белье из машины сразу после окончания стирки, так вы избежите развития микробов и грибка.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите долгую и беспроблемную работу вашей стиральной машины.