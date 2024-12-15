Пральна машина служитиме вічно якщо раз на місяць запускати цей режим: лайфхак від майстра

Пральна машина стала невід’ємною частиною нашого побуту, ми використовуємо її майже щодня. Але ніхто не застрахований від поломок, засмічень чи неприємних запахів, які можуть виникнути з часом.

Існує кілька простих способів продовжити бездоганну роботу вашої пральної машинки та уникнути несподіваних поломок.

Ділимося з вами несподіваним лайфхаком, який допоможе вашій пральній машинці працювати без збоїв довгі роки.

Деталі

Більшість сучасних моделей пральних машин мають функцію самоочищення, яка дозволяє підтримувати прилад у ідеальному стані.

Частота використання режиму самоочищення залежить від інтенсивності експлуатації машинки. Якщо ви часто користуєтеся пральною машинкою, рекомендується включати цей режим раз на місяць.

Якщо ваша пральна машина не має функції самоочищення, можна замінити її режимом кип’ятіння при температурі 90 градусів. Такий цикл допоможе ефективно очистити машинку від бруду та накипу.

Як продовжити “життя” пральній машині

Якщо коротко, то щоб ваша пральна машина служила вам довго і надійно, дотримуйтесь цих порад:

Завантажуйте білизну відповідно до рекомендацій виробника. Перевантаження може призвести до поломок.

Використовуйте рекомендовані миючі засоби і не перевищуйте дозування.

Регулярно очищайте пралку. Особливу увагу приділяйте гумовому ущільнювачу навколо барабана, чистіть фільтр та періодично мийте відсік для прального засобу.

Якщо вода у вашому регіоні жорстка, використовуйте пом’якшувач або спеціальні засоби для видалення накипу.

Встановіть пральну машину на рівну поверхню, щоб уникнути вібрації.

Залишайте дверцята відчиненою після прання для провітрювання.

Якщо виникла поломка, зверніться до фахівця. Самостійний ремонт може погіршити ситуацію.

Виймайте білизну з машини одразу після закінчення прання, так ви уникните розвитку мікробів та грибка.

Дотримуючись цих простих правил, ви забезпечите довгу і безпроблемну роботу вашої пральної машини.