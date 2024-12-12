Электричество будет дорогим или света не будет совсем: стало известно к чему готовиться украинцам в 2025 году

Украинцев, которые потребляют электроэнергию в быту, вскоре могут заставить платить за нее рыночные цены. Это единственный выход, чтобы избежать полного отключения электроэнергии в стране. Ориентировочно, такие изменения стоит ожидать в течение следующих полутора лет, как прогнозирует директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам Александра Харченко, переход на рыночные тарифы для бытовых потребителей, скорее всего, будет происходить постепенно, а не одновременно.

Детали

Эксперт уверен, что Украина вскоре перейдет на рыночные тарифы на электроэнергию. Он объясняет это тем, что альтернативы практически нет: или мы платим рыночные цены, или остаемся без света. Такой переход, по его прогнозам, произойдет в течение следующего года или полутора.

Хотя большинство потребителей могут ожидать повышения тарифов, эксперт отмечает, что некоторые категории населения могут даже платить меньше. Однако, общая тенденция такова, что все будут покупать электроэнергию по рыночным ценам.

Для того, чтобы сгладить негативное влияние повышения тарифов на уязвимые слои населения, эксперт предлагает ввести адресную поддержку. Например, компенсировать большую часть расходов на электроэнергию для ветеранов и пенсионеров. Это, по его словам, будет более экономически эффективным для государственного бюджета, чем поддерживать низкие тарифы для всех.

Опыт других стран показывает, что переход на рыночные тарифы приводит к сокращению потребления электроэнергии. Для Украины, которая сейчас сталкивается с энергетическим кризисом, это может быть очень полезным.

В СМИ уже появилась информация о возможном повышении тарифа на электроэнергию до 6,5 гривен за киловатт-час. Такое повышение связано с необходимостью выполнения международных обязательств Украины и перехода на рыночные отношения в энергетическом секторе.

Украина стоит на пороге энергетической реформы, которая предусматривает переход на рыночные тарифы на электроэнергию. Этот шаг необходим для стабилизации энергетической системы, но требует внедрения мер социальной защиты для наиболее уязвимых категорий населения.