С 2025 года введут новый вид денежной помощи на детей: детали

Со следующего года, 2025-го, все родители новорожденных детей в Украине будут получать денежную компенсацию вместо традиционного «Пакета малыша». Такое решение было принято после успешного четырехлетнего экспериментального проекта.

Как именно будет работать новая система выплат, подробно описано в проекте постановления Кабинета Министров, который опубликован на сайте Фонда социального страхования.

Детали

Вместо фиксированного набора товаров, родители смогут самостоятельно выбирать и покупать все необходимое для новорожденного на денежную сумму, которая будет перечислена на специальный банковский счет. Эти средства можно будет потратить на подгузники, детское питание, одежду, игрушки и другие необходимые вещи.

Родители смогут сами решить, на что потратить полученные средства, а не получать стандартный набор для первых потребностей ребенка.

Новая система существенно упрощает процедуру получения помощи: родителям больше не нужно собирать большое количество документов. Достаточно будет подать только одно заявление в течение первого года жизни ребенка.

Важно отметить, что денежную компенсацию родители будут получать исключительно безналичным способом. Средства будут перечислены напрямую на их банковский счет.

Открыть специальный счет для получения компенсации можно будет в любом банке, который сотрудничает с государством. Более того, многие банки предоставляют возможность открыть такой счет онлайн, через мобильное приложение.

Если родители не имеют возможности лично посетить банк, они могут уполномочить другое лицо открыть счет от их имени на основании нотариально заверенной доверенности.

Напомним, что в Украине начали выплачивать «1000 от Зеленского». По последним данным заявки подало чуть больше шести миллионов украинцев, причем почти треть всех заявок – это средства на детей. Потратить средства можно очень ограниченно: на оплату коммуналки, на пополнение мобильного, билеты Укрзализныци, проезд в общественного транспорте и некоторые другие категории.