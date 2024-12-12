З 2025 року запровадять новий вид грошової допомоги на дітей: деталі

З наступного року, 2025-го, всі батьки новонароджених дітей в Україні отримуватимуть грошову компенсацію замість традиційного “Пакунка малюка”. Таке рішення було ухвалено після успішного чотирирічного експериментального проекту.

Як саме працюватиме нова система виплат, детально описано у проекті постанови Кабінету Міністрів, який опублікований на сайті Фонду соціального страхування.

Деталі

Замість фіксованого набору товарів, батьки зможуть самостійно обирати та купувати все необхідне для новонародженого на грошову суму, яка буде перерахована на спеціальний банківський рахунок. Ці кошти можна буде витратити на підгузки, дитяче харчування, одяг, іграшки та інші необхідні речі.

Батьки зможуть самі вирішити, на що витратити отримані кошти, а не отримувати стандартний набір для перших потреб дитини.

Нова система суттєво спрощує процедуру отримання допомоги: батькам більше не потрібно збирати велику кількість документів. Достатньо буде подати лише одну заяву протягом першого року життя дитини.

Важливо зазначити, що грошову компенсацію батьки отримуватимуть виключно безготівковим способом. Кошти будуть перераховані напряму на їхній банківський рахунок.

Відкрити спеціальний рахунок для отримання компенсації можна буде в будь-якому банку, який співпрацює з державою. Більш того, багато банків надають можливість відкрити такий рахунок онлайн, через мобільний додаток.

Якщо батьки не мають змоги особисто відвідати банк, вони можуть уповноважити іншу особу відкрити рахунок від їхнього імені на підставі нотаріально завіреної довіреності.

Нагадаємо, що в Україні почали виплачувати “1000 від Зеленського”. За останніми даними заявки подало трохи більше шести мільйонів українців, причому майже третина всіх заявок — це кошти на дітей. Витратити кошти можна дуже обмежено: на сплату комуналки, на поповнення мобільного, квитки Укрзалізниці, проїзд в громадського транспорті та деякі інші категорії.