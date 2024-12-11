Коммуналка за четверть цены: кто может оформить льготы 

Оплата коммуналки – это расходная статья, которая ощутимо влияет на семейный бюджет многих украинцев. Однако государство предусмотрело поддержку для определенных категорий населения, предоставляя им льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщает Правительственный портал, некоторые граждане Украины имеют право на значительные скидки при оплате коммунальных услуг – вплоть до 75%.

На какие услуги действуют льготы

Под действие льгот подпадают такие услуги.

Содержание домов и сооружений и придомовых территорий. Это включает в себя оплату за управление многоквартирными домами, обслуживание лифтов, освещение общих помещений и тому подобное.

Поставка природного газа и электроэнергии. Льготы распространяются на оплату за потребленный газ и электроэнергию.

Горячее водоснабжение и отопление. Льготники могут получить скидки на оплату услуг централизованного отопления и горячей воды.

Холодное водоснабжение и водоотведение. Льготы распространяются также на оплату за пользование водопроводом и канализацией.

Вывоз бытовых отходов. Льготники платят меньше за вывоз мусора.

Кто может получить льготы

Размер льготы зависит от статуса лица:

Участники войны и члены семей погибших: имеют право на 50% скидку на оплату коммунальных услуг.

Лица с инвалидностью вследствие войны: освобождаются от оплаты коммунальных услуг полностью (100% скидка).

Участники боевых действий: имеют право на 75% скидку на оплату коммунальных услуг в пределах установленных норм.

Кто может подать заявку на получение льгот

Если военнослужащий не может лично подать заявление на получение льгот (например, находится на фронте, в госпитале и т.д.), это могут сделать члены его семьи, которые также имеют право на льготы. Это могут быть родители, жена/муж, если они являются инвалидами или не работают. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, рождении и т.д.).

Пенсионный фонд рассматривает заявление на назначение льгот в течение 10 рабочих дней. О принятом решении заявителя уведомляют в течение трех рабочих дней.

Льготы на оплату коммунальных услуг теперь выплачиваются в денежной форме. Это означает, что сначала вы оплачиваете полную стоимость коммунальных услуг, а затем Пенсионный фонд перечисляет вам сумму льготы на банковский счет или через отделение «Укрпочты». Вы сами выбираете удобный для вас способ получения средств и указываете его в заявлении.