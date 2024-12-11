Комуналка за чверть ціни: хто може оформити пільги 

Оплата комуналки – це видаткова стаття, яка відчутно впливає на сімейний бюджет багатьох українців. Проте держава передбачила підтримку для певних категорій населення, надаючи їм пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомляє Урядовий портал, деякі громадяни України мають право на значні знижки при оплаті комунальних послуг – аж до 75%.

На які послуги діють пільги

Під дію пільг підпадають такі послуги.

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Це включає в себе оплату за управління багатоквартирними будинками, обслуговування ліфтів, освітлення спільних приміщень тощо.

Постачання природного газу та електроенергії. Пільги поширюються на оплату за спожитий газ та електроенергію.

Гаряче водопостачання та опалення. Пільговики можуть отримати знижки на оплату послуг централізованого опалення та гарячої води.

Холодне водопостачання та водовідведення. Пільги поширюються також на оплату за користування водопроводом та каналізацією.

Вивезення побутових відходів. Пільговики сплачують менше за вивезення сміття.

Хто може отримати пільги

Розмір пільги залежить від статусу особи:

Учасники війни та члени сімей загиблих: мають право на 50% знижку на оплату комунальних послуг.

Особи з інвалідністю внаслідок війни: звільняються від оплати комунальних послуг повністю (100% знижка).

Учасники бойових дій: мають право на 75% знижку на оплату комунальних послуг у межах встановлених норм.

Хто може подати заявку на отримання пільг

Якщо військовослужбовець не може особисто подати заяву на отримання пільг (наприклад, перебуває на фронті, у госпіталі тощо), це можуть зробити члени його сім’ї, які також мають право на пільги. Це можуть бути батьки, дружина/чоловік, якщо вони є інвалідами або не працюють. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, народження тощо).

Пенсійний фонд розглядає заяву на призначення пільг протягом 10 робочих днів. Про прийняте рішення заявника повідомляють протягом трьох робочих днів.

Пільги на оплату комунальних послуг тепер виплачуються у грошовій формі. Це означає, що спочатку ви оплачуєте повну вартість комунальних послуг, а потім Пенсійний фонд перераховує вам суму пільги на банківський рахунок або через відділення “Укрпошти”. Ви самі обираєте зручний для вас спосіб отримання коштів і вказуєте його у заяві.