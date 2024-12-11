Важное сообщение для всех Украинцев: банки вводят новые лимиты на переводы

Опубликованный меморандум, подписанный ведущими банками Украины 10 декабря, призван значительно усложнить работу российских диверсантов и мошенников, которые пытаются атаковать нашу финансовую систему. Кроме того, новые правила игры в банковской сфере усложнят жизнь тем, кто пытается уклониться от уплаты налогов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правления Ощадбанка, Сергей Наумов.

Детали

Подписанный крупнейшими банками страны меморандум о прозрачности банковских платежей направлен на предотвращение финансирования терроризма и диверсий, а также на повышение эффективности борьбы с уклонением от налогообложения.

Как сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов в своем Telegram-канале, это соглашение станет важным шагом в укреплении финансовой безопасности Украины.

По словам Наумова, эти изменения полностью соответствуют европейским стандартам, к которым стремится Украина.

Согласно меморандуму, все банки, которые его подписали, будут использовать единые правила для контроля финансовых операций. Это усложнит для мошенников скрывать свои незаконные действия.

Клиенты, которые могут подтвердить происхождение своих денег, не столкнутся с ограничениями на банковские операции, включая переводы между своими счетами в одном банке.

Если клиенту необходим более высокий лимит, он может обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие его доходы.

Что изменится для украинцев в банках с января 2025 года

С начала следующего года украинские банки введут новые правила для своих клиентов. Это связано с подписанием меморандума о прозрачности банковских платежей, который предусматривает усиление контроля за финансовыми операциями.

Как это будет работать?