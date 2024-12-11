Важливе повідомлення для всіх Українців: банки запроваджують нові ліміти на перекази
Опублікований меморандум, підписаний провідними банками України 10 грудня, покликаний значно ускладнити роботу російських диверсантів та шахраїв, які намагаються атакувати нашу фінансову систему. Крім того, нові правила гри в банківській сфері ускладнять життя тим, хто намагається ухилитися від сплати податків. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова правління Ощадбанку, Сергій Наумов.
Деталі
Підписаний найбільшими банками країни меморандум про прозорість банківських платежів спрямований на запобігання фінансуванню тероризму та диверсій, а також на підвищення ефективності боротьби з ухиленням від оподаткування.
Як повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у своєму Telegram-каналі, ця угода стане важливим кроком у зміцненні фінансової безпеки України.
За словами Наумова, ці зміни повністю відповідають європейським стандартам, яких прагне Україна.
Згідно з меморандумом, усі банки, які його підписали, використовуватимуть єдині правила для контролю фінансових операцій. Це ускладнить для шахраїв приховувати свої незаконні дії.
Клієнти, які можуть підтвердити походження своїх грошей, не зіткнуться з обмеженнями на банківські операції, включно з переказами між своїми рахунками в одному банку.
Якщо клієнту необхідний вищий ліміт, він може звернутися в банк і надати документи, що підтверджують його доходи.
Що зміниться для українців у банках з січня 2025 року
З початку наступного року українські банки введуть нові правила для своїх клієнтів. Це пов’язано з підписанням меморандуму про прозорість банківських платежів, який передбачає посилення контролю за фінансовими операціями.
Як це працюватиме?
- Розподіл клієнтів за рівнем ризику. Кожен клієнт банку буде віднесений до однієї з трьох категорій: низький, середній або високий рівень ризику. Цей розподіл вплине на обмеження, які будуть встановлені для кожного клієнта.
- Нові обмеження на платежі та перекази. Для клієнтів з різним рівнем ризику будуть встановлені різні ліміти на суму та кількість платежів та переказів.
- Банки, які впроваджують зміни. Серед банків, які вже підписали меморандум і впроваджуватимуть нові правила, можна назвати ПриватБанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Универсал Банк (monobank) та Таскомбанк.
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