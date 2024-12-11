Важливе повідомлення для всіх Українців: банки запроваджують нові ліміти на перекази

Опублікований меморандум, підписаний провідними банками України 10 грудня, покликаний значно ускладнити роботу російських диверсантів та шахраїв, які намагаються атакувати нашу фінансову систему. Крім того, нові правила гри в банківській сфері ускладнять життя тим, хто намагається ухилитися від сплати податків. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова правління Ощадбанку, Сергій Наумов.

Деталі

Підписаний найбільшими банками країни меморандум про прозорість банківських платежів спрямований на запобігання фінансуванню тероризму та диверсій, а також на підвищення ефективності боротьби з ухиленням від оподаткування.

Як повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у своєму Telegram-каналі, ця угода стане важливим кроком у зміцненні фінансової безпеки України.

За словами Наумова, ці зміни повністю відповідають європейським стандартам, яких прагне Україна.

Згідно з меморандумом, усі банки, які його підписали, використовуватимуть єдині правила для контролю фінансових операцій. Це ускладнить для шахраїв приховувати свої незаконні дії.

Клієнти, які можуть підтвердити походження своїх грошей, не зіткнуться з обмеженнями на банківські операції, включно з переказами між своїми рахунками в одному банку.

Якщо клієнту необхідний вищий ліміт, він може звернутися в банк і надати документи, що підтверджують його доходи.

Що зміниться для українців у банках з січня 2025 року

З початку наступного року українські банки введуть нові правила для своїх клієнтів. Це пов’язано з підписанням меморандуму про прозорість банківських платежів, який передбачає посилення контролю за фінансовими операціями.

Як це працюватиме?