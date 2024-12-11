Такие квартиры не берут даже за бесценок: рынок недвижимости в Украине стремительно меняется

Спрос на аренду жилья остается высоким в таких крупных городах Украины, как Киев, Львов, Днепр, Полтава и Кропивницкий.

\Украинцы стали более привередливыми в выборе арендуемого жилья. Старые многоквартирные дома, особенно те, что расположены на высоких этажах, уже не пользуются популярностью среди арендаторов.

Детали

Арендаторы отдают предпочтение более современным типам жилья, таким как дома, построенные в 80-90-х годах по специальным проектам, или кирпичные дома, построенные уже в 21 веке.

По словам Виктории Берещак, коммуникационного стратега в сегменте недвижимости, выбор квартиры часто зависит от финансовых возможностей арендаторов, поэтому некоторые все же выбирают жилье в старых домах. Однако спрос на такие предложения существенно упал.

Спрос на квартиры на нижних этажах (с 1 по 7) значительно вырос из-за опасений относительно безопасности во время воздушных атак. Люди считают, что нижние этажи безопаснее, поскольку меньше рискуют попасть под обломки сбитых ракет.

Сезонность на рынке аренды вернулась. До середины октября наблюдался активный спрос, и цены на популярные объекты выросли до 15%. С началом отопительного сезона активность на рынке аренды снизилась, как это обычно бывает. Сейчас цены на аренду остаются стабильными.

Наибольший спрос на аренду жилья сейчас наблюдается в Днепре, Полтаве и Кропивницком, где проживает много внутренне перемещенных лиц. В других регионах активность на рынке аренды снизилась.

В целом ситуация на рынке недвижимости остается стабильной. Стоимость жилья на западе Украины значительно выше цен в восточных и южных регионах. И вряд ли ситуация стремительно изменится до завершения войны. Украинцы более придирчиво выбирают жилье и отдают предпочтение аренде, часто долгосрочной. Покупку жилья большинство старается отложить до лучших времен.