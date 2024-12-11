Такі квартири не беруть навіть за безцінь: ринок нерухомості в Україні стрімко змінюється

Попит на оренду житла залишається високим у таких великих містах України, як Київ, Львів, Дніпро, Полтава та Кропивницький.

\Українці стали більш вибагливими у виборі орендованого житла. Старі багатоквартирні будинки, особливо ті, що розташовані на високих поверхах, вже не користуються популярністю серед орендарів.

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Орендарі віддають перевагу сучаснішим типам житла, таким як будинки, збудовані у 80-90-х роках за спеціальними проектами, або цегляні будинки, зведені вже у 21 столітті.

За словами Вікторії Берещак, комунікаційного стратега в сегменті нерухомості, вибір квартири часто залежить від фінансових можливостей орендарів, тому деякі все ж таки обирають житло у старих будинках. Однак попит на такі пропозиції суттєво впав.

Попит на квартири на нижніх поверхах (з 1 по 7) значно зріс через побоювання щодо безпеки під час повітряних атак. Люди вважають, що нижні поверхи безпечніші, оскільки менше ризикують потрапити під уламки збитих ракет.

Сезонність на ринку оренди повернулася. До середини жовтня спостерігався активний попит, і ціни на популярні об’єкти зросли до 15%. З початком опалювального сезону активність на ринку оренди знизилася, як це зазвичай буває. Зараз ціни на оренду залишаються стабільними.

Найбільший попит на оренду житла зараз спостерігається у Дніпрі, Полтаві та Кропивницькому, де проживає багато внутрішньо переміщених осіб. В інших регіонах активність на ринку оренди знизилася.

Загалом ситуація на ринку нерухомості залишається стабільною. Вартість житла на заході України значно вища за ціни в східних та південних регіонах. І навряд чи ситуація стрімко зміниться до завершення війни. Українці більш прискіпливо обирають житло і віддають перевагу оренді, часто довгостроковій. Покупку житла більшість намагається відкласти до кращих часів.