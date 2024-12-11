Многим пенсионерам придут дополнительные деньги вместе с декабрьскими выплатами: кому ждать надбавку

В декабре ряд пенсионеров получат доплату к своим пенсиям. Финансирует данную помощь ООН совместно с Министерством социальной политики. На помощь могут претендовать не только люди пенсионного возраста, а также украинцы, которые получают пенсию в связи с инвалидностью. Однако, чтобы получить надбавку, нужно соответствовать ряду критериев. Также, стоит добавить, что и размер этой надбавки у каждого будет разным.

Кто получит деньги?

Дополнительные деньги придут людям, отвечающим следующим критериям:

Украинцам, проживающим на территориях, где ведутся или могут вестись активные боевые действия. Перечень таких территорий следует уточнять на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Из требований также отсутствие помощи от государства, получаемой внутренне перемещенными лицами. Третье требование – не получать другие виды помощи от международных или отечественных благотворительных организаций.

Также, помощь получат только те лица, пенсия которых ниже 3 250 гривен. Собственно, до такой суммы и будут округлять декабрьскую пенсию тем людям, которые имеют право на эту помощь. То есть, если ваша пенсия составляет 2000 гривен, то ваша доплата будет в размере 1250 гривен.

Будут и другие виды помощи

В настоящее время правительство работает еще над рядом различных выплат для украинцев, чтобы помочь им пережить зиму. В частности, уже работает программа Зимняя е Поддержка в рамках которой каждый украинец, который в течение войны не выезжал заграницу, может получить 1000 гривен на карточку “Национальный кешбэк”. Также по 21 000 гривен будут выплачиваться людям, живущим недалеко от границы с Россией или линии фронта. Это целевая помощь, которую можно будет потратить на дрова, уголь или другое подобное сырье для отопления домов.