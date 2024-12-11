Многим пенсионерам придут дополнительные деньги вместе с декабрьскими выплатами: кому ждать надбавку
В декабре ряд пенсионеров получат доплату к своим пенсиям. Финансирует данную помощь ООН совместно с Министерством социальной политики. На помощь могут претендовать не только люди пенсионного возраста, а также украинцы, которые получают пенсию в связи с инвалидностью. Однако, чтобы получить надбавку, нужно соответствовать ряду критериев. Также, стоит добавить, что и размер этой надбавки у каждого будет разным.
Кто получит деньги?
Дополнительные деньги придут людям, отвечающим следующим критериям:
- Украинцам, проживающим на территориях, где ведутся или могут вестись активные боевые действия. Перечень таких территорий следует уточнять на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- Из требований также отсутствие помощи от государства, получаемой внутренне перемещенными лицами.
- Третье требование – не получать другие виды помощи от международных или отечественных благотворительных организаций.
Также, помощь получат только те лица, пенсия которых ниже 3 250 гривен. Собственно, до такой суммы и будут округлять декабрьскую пенсию тем людям, которые имеют право на эту помощь. То есть, если ваша пенсия составляет 2000 гривен, то ваша доплата будет в размере 1250 гривен.
Будут и другие виды помощи
В настоящее время правительство работает еще над рядом различных выплат для украинцев, чтобы помочь им пережить зиму. В частности, уже работает программа Зимняя е Поддержка в рамках которой каждый украинец, который в течение войны не выезжал заграницу, может получить 1000 гривен на карточку “Национальный кешбэк”. Также по 21 000 гривен будут выплачиваться людям, живущим недалеко от границы с Россией или линии фронта. Это целевая помощь, которую можно будет потратить на дрова, уголь или другое подобное сырье для отопления домов.
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