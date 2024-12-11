Багатьом пенсіонерам прийдуть додаткові гроші разом з грудневими виплатами: кому чекати надбавку

В грудні низка пенсіонерів отримають доплату до своїх пенсій. Фінансує цю допомогу ООН спільно з Міністерством соціальної політики. На допомогу можуть претендувати не лише люди пенсійного віку, а також ті українці, які отримують пенсію у зв’язку з інвалідністю. Проте, щоб отримати надбавку потрібно відповідати низці критеріїв. Також, варто додати, що й розмір цієї надбавки в кожного буде різним.

Хто отримає гроші?

Додаткові гроші прийдуть людям, які відповідають наступним критеріям:

Українцям, які проживають на територіях де ведуться або можуть вестися активні бойові дії. Перелік таких територій потрібно уточнювати на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З вимог також відсутність допомоги від держави, яку отримують внутрішньо переміщені особи. Третя вимога — не отримувати інші види допомоги від міжнародних чи вітчизняних благодійних організацій.

Також, допомогу отримають лише ті особи пенсія яких нижча ніж 3 250 гривень. Власне до такої суми й округлюватимуть грудневу пенсію тим людям, які мають право на цю допомогу. Тобто якщо ваша пенсія становить 2000 гривень, то ваша доплата буде у розмірі 1250 гривень.

Будуть й інші види допомоги

Наразі Уряд працює ще над низкою різних виплат для українців, щоб допомогти їм пережити зиму. Зокрема вже працює програма Зимова єПідтримка в рамках котрої кожен українець, який протягом війни не виїжджав за кордон, може отримати 1000 гривень на картку “Національний кешбек”. Також по 21 000 гривень виплачуватимуть людям, які живуть недалеко від кордону з Росією або лінії фронту. Це цільова допомога, яку можна буде витратити на дрова, вугілля, чи іншу схожу сировину для опалення домівок.