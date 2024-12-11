Водительское удостоверение будет недействительным, если не заменить его в течение 10 дней: важно предупреждение для водителей

В Министерстве внутренних дел сообщили важную информацию для водителей. Если вы меняете какие-то свои личные данные, например фамилию, то в течение следующих 10 дней вы должны изменить и водительское удостоверение. В противном случае оно станет недействительным. Сделать это можно как онлайн, так и в сервисном центре МВД, и эта услуга платная.

Как заменить удостоверение в режиме онлайн?

Всё можно удобно сделать в кабинете водителя на сайте МВД. Сначала вам нужно зайти на платформу и авторизоваться. Сделать это можно несколькими способами, с помощью Дии или банка. Далее выбрать необходимую услугу и заполнить всю информацию, которую требует от вас система. Затем нужно прикрепить скан-копии документов, подтверждающих вашу личность, а также подтверждающих то, что вы меняли данные. Далее выбираете способ получения нового водительского удостоверения. Вы можете забрать его в сервисном центре или заказать на отделение Укрпочты или курьерскую доставку по нужному адресу.

Такой вариант больше подходит для тех водителей данные о которых есть в электронном реестре, а в “Кабинете водителя” отображается ваше фото. Если нет, тогда нужно будет ехать в сервисный центр МВД. Что касается стоимости услуги при заказе онлайн, то обойдется все примерно в 800 гривен. Около 600 гривен придется заплатить за бланки и административные услуги МВД. И остальная сумма это логистические услуги и комиссия, которую может снять банк.

Как заменить удостоверение в сервисном центре?

Если вам не удается оформить замену удостоверения онлайн, вы можете прийти в ближайший сервисный центр МВД. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код, документы, удостоверяющие изменение личных данных, например, свидетельство о браке, медицинскую справку и старое удостоверение. Фотографию вам сделают уже на месте. Стоит все это 572 гривны.