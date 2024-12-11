Водійське посвідчення буде не дійсним, якщо не замінити його протягом 10 днів: важливе попередження для водіїв

В Міністерстві внутрішніх справ повідомили важливу інформацію для водіїв. Якщо ви змінюєте якісь свої особисті дані, наприклад, прізвище, то протягом наступних 10 днів ви повинні змінити й водійське посвідчення. В протилежному випадку воно стане не дійсним. Зробити це можна як онлайн, так і у сервісному центрі МВС і ця послуга є платною.

Як замінити посвідчення в онлайн режимі?

Все можна зручно зробити у кабінеті водія на сайті МВС. Спочатку вам потрібно зайти на платформу та авторизуватися. Зробити це можна кількома способами, за допомогою Дії або банку. Далі вибрати необхідну послугу та заповнити всю інформацію, яку від вас вимагає система. Потім потрібно прикріпити скан-копії документів, які підтверджують вашу особу, а також підтверджують те, що ви змінювали дані. Далі обираєте спосіб отримання нового водійського посвідчення. Ви можете забрати його у сервісному центрі або ж замовити на відділення Укрпошти, чи кур’єрську доставку за потрібною адресою.

Такий варіант більше підходить для тих водіїв дані про яких є в електронному реєстрі, а у “Кабінеті водія” відображається ваше фото. Якщо ж ні, тоді потрібно буде їхати в сервісний центр МВС. Щодо вартості послуги при замовленні онлайн, то коштуватиме все приблизно 800 гривень. Близько 600 гривень доведеться заплатити за бланки та адміністративні послуги МВС. І решту суми це логістичні послуги та комісія, яку може зняти банк.

Як замінити посвідчення у сервісному центрі?

Якщо вам не вдається оформити заміну посвідчення онлайн, то ви можете прийти у найближчий сервісний центр МВС. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, документи, які засвідчують зміну особистих даних, наприклад, свідоцтво про шлюб, медичну довідку і старе посвідчення. Фотографію вам зроблять вже на місці. Коштуватиме все це 572 гривні.