Що робити, якщо взимку «спускають» шини: варто знати кожному

Взимку автомобілістам доводиться стикатися з цілою низкою різних проблем, спричинених складними погодними умовами. І йдеться не лише про постійне замерзання лобового скла чи двірників. Набагато актуальнішою проблемою для автомобілістів у холодну пору року є постійне зниження тиску у шинах. Адже коли колеса «спускає», водію стає значно складніше керувати автівкою, особливо на слизьких зимових дорогах.

Чому взимку «спускає» шини?

Під час заміни літніх шин на зимові працівники СТО зазвичай накачують їх приблизно до 2,2 атмосфери. Саме такий тиск вважається оптимальним. Однак як тільки машина виїздить із теплого приміщення автосервісу на мороз, газ всередині шин починає стискатися. Це абсолютно нормальний процес, пов’язаний із впливом низьких температур.

Щоразу як на вулиці стає холодніше, газ у колесах стискається все більше. Спеціалісти стверджують, що кожне зниження температури на 7 градусів тягне за собою зниження тиску в шинах приблизно на 0,12 атмосфер. Тож при сильних морозах тиск може знизитися до 2,0, чи навіть 1,8 атмосфер.

Які проблеми можуть виникнути?

Таке суттєве зниження тиску в шинах може спричити цілу низку неприємних наслідків. А саме:

нерівномірне зношування шин;

складнощі з керуванням транспортним засобом;

надмірну витрату пального.

Проте усім цим проблемам можна запобігти, якщо дбати про свою автівку та вживати відповідних профілактичних заходів.

Як запобігти зниженню тиску в шинах?

Стискання газу під впливом холоду – це закон фізики. Тож зупинити цей процес нажаль не вийде. Однак водій може регулярно перевіряти тиск у шинах та, за необхідності, підкачувати їх. Таким чином можна значно знизити ризик втратити контролю над автівкою та потрапляння в ДТП. А крім того це значно збільшить термін експлуатації шин та зменшить витрати на пальне.