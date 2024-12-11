Не ігноруйте ці звуки газового котла: в якому випадку терміново потрібно викликати майстра

Газові котли зараз широко використовуються не тільки у приватних будинках, а також у квартирах. Обігріваючи оселю, такі пристрої можуть видавати характерні звуки. Однак звичайні користувачі, що не знають особливостей роботи котла, навряд відрізнять за звичайним шумом звуки, які свідчать про несправність.

Які звуки котла повинні насторожити?

Газовики пояснили, що існує шість видів звуків, які можуть видавати під час роботи газові котли:

булькання – свідчить про надлишок повітря в опалювальній системі;

– свідчить про надлишок повітря в опалювальній системі; вібрація – найчастіше вказує на те, що при встановленні газового котла була допущена помилка. Почувши такий звук насамперед варто перевірити кронштейни, які тримають котел. Можливо вони ослабилися. Якщо справа не в цьому, потрібно викликати майстра;

стукіт – скоріш за все у вашого котла проблеми з теплообмінником чи термостатом. Також цей звук може свідчити про забруднення системи. Якщо ж стукіт гучний – причиною скоріш за все є перегрів котла. У цьому випадку потрібно терміново викликати спеціаліста;

– скоріш за все у вашого котла проблеми з теплообмінником чи термостатом. Також цей звук може свідчити про забруднення системи. Якщо ж стукіт гучний – причиною скоріш за все є перегрів котла. У цьому випадку потрібно терміново викликати спеціаліста; дзюрчання води – такого типу шум є цілком нормальним і не свідчить про наявність несправностей;

– такого типу шум є цілком нормальним і не свідчить про наявність несправностей; різкий та гучний звук – це найочевидніша ознака, що вказує на поломку. Почувши такий звук, потрібно негайно дзвонити газовикам;

– це найочевидніша ознака, що вказує на поломку. Почувши такий звук, потрібно негайно дзвонити газовикам; звук літака – вказує на неправильну роботу або поломку насоса.

У більшості сучасних котлів є спеціальні системи безпеки, які автоматично вимикають котел у випадку серйозної поломки. Та все одно не варто тягнути з викликом майстра, адже виявивши несправність «на ранній стадії», її буде значно легше усунути. До того ж відтермінування ремонту може лише поглибити проблему й спричинити вихід з ладу інших деталей чи систем пристрою. В результаті ремонт обійдеться значно дорожче, ніж у випадку вчасного звернення до спеціалістів