Набридло знімати квартиру: незабаром українці зможуть привласнювати орендоване житло

Оренда житла в Україні є дуже популярною опцією, особливо для молодих людей, що бажають жити окремо від своїх батьків. Однак знімати житло – задоволення не з дешевих. Ціни на однокімнатні квартири стартують від 5-6 тис. грн, не кажучи вже про більш просторі помешкання.

Щоб допомогти молодим людям почати своє доросле життя у власній оселі, в Україні планують запустити програму поступового викупу зйомного житла. Ця програма, взірцем для якої є відома у всьому світі модель Rent-to-Own, дасть надію на власне житло тим, у кого немає грошей навіть на перший внесок за іпотеку.

Як працюватиме програма викупу орендованого житла?

Викуп житла відбуватиметься поступово, без великих внесків. Орендар, як і зазвичай, кожного місяця платитиме за квартиру. Але частина сплачених ним коштів буде йти на викуп житла, а решта – власне на оренду.

Протягом всього терміну оренди помешкання офіційно залишатиметься у власності орендодавця (фізичної особи чи компанії). З часом, коли орендар квартири виконає всі умови та сплатить відповідну суму, житло повністю перейде у його власність.

Для кого така модель буде ідеальним варіантом?

У компанії «Укрфінжитло» роз’яснили, що програма поступового викупу житла з можливістю одночасно проживати в ньому стане справжнім порятунком для деяких категорій населення. Зокрема така покращена іпотека буде найкращим варіантом для:

сімей із низьким рівнем доходу;

молодих людей, що лише починають свою трудову діяльність;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Доречі, ВПО зможуть взяти участь у програмі на пільгових умовах зі значно нижчими відсотковими ставками. Адже модель Rent-to-Own планують інтегрувати з уже існуючою іпотечною програмою «єОселя».

Коли можна буде почати викуп зйомного житла?

Наразі ще не відомо, коли в Україні буде запущена програма викупу орендованого житла. Адже щоб запровадити модель Rent-to-Own необхідно вжити ще цілу низку заходів. А саме: