Українцям пояснили, як уникнути недоливу палива на АЗС

Заправка – це рутинна справа для кожного автомобіліста, чия машина працюєна двигуні внутрішнього згоряння. На перший погляд немає нічого складного у тому, щоб вставити пістолет у бак і вирушити на касу. Однак у цій справі теж є свої нюанси. Зокрема можна заправлятися на певну кількість літрів, а можна на фіксовану суму. Який з цих способів обрати і як це допоможе зекономити на пальному?

Чому краще заправлятися за літражем?

Досвідчені водії завжди заправляються на певну заздалегідь визначену кількість літрів. А все тому, що вони добре знайомі з принципом роботи заправних колонок. Колонки за заправних станціях налаштовані видавати лише точний об’єм пального. Тож якщо спробувати заправитися на певну суму, система може округлити літраж пального, причому не на користь клієнта.

Таким чином при заправці на конкретну суму, а не на кількість літрів, колонка постійно недоливатиме клієнту пальне. Скільки саме на вас економитиме АЗС, залежить від калібрування обладнання. Здавалось би, мінус кілька мілілітрів за одну заправку – це дрібниця. Однак якщо підрахувати втрати за місяць чи рік, може вийти величенька сума.

Чи можна вважати недолив пального шахрайством?

Згідно із законом України допустимий недолив пального на АЗС складає 0,5% або 50 мл на кожні 10 л. Тож якщо при заправці на 50 л вам недолили 250 мл – це навіть не можна назвати обманом. Проте якщо ви помітили, що на заправці недодали більше, ніж 0,5% бензину чи дизелю – маєте повне право повідомити про це у Держпродспоживслужбу.

Проте при заправці на конкретну суму ризик недоливу значно підвищується. Тому досвідчені водії наполегливо рекомендують заправлятися саме на кількість літрів. Якщо ж ви вже визначили для себе певну граничну суму, яку готові витратити на заправку, можна заздалегідь підрахувати кількість літрів, яку зможете придбати, не виходячи за рамки свого бюджету.