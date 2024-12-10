Залишилось 20 днів: українських водіїв чекають серйозні нововведення

З початку 2025 року набувають чинності нові правила обов’язкового автострахування. Це означає, що всі водії в Україні відчують зміни у своїх страхових полісах.

Законодавчі зміни в сфері автострахування, які торкнуться всіх українських водіїв, набудуть чинності вже за кілька тижнів. Однак, ті водії, які вже оформили поліси автоцивілки до кінця 2024 року, можуть спокійно користуватися ними до закінчення терміну дії, зазначеного в документі.

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Водії повинні пам’ятати, що з новими правилами, виплати за шкоду, завдану в ДТП, значно збільшаться. Це стосується як матеріальних збитків (пошкодження автомобіля), так і шкоди здоров’ю потерпілих. Таким чином, українське законодавство наближається до європейських стандартів у сфері автострахування.

З початку 2025 року українські водії зможуть спростити процедуру отримання компенсації після ДТП. Замість того, щоб шукати страховика винуватця аварії, постраждалі зможуть звернутися безпосередньо до своєї страхової компанії. Це значно скоротить час і зусилля, необхідні для отримання страхової виплати.

При визначенні розміру страхової виплати більше не враховуватиметься знос автомобіля. Це означає, що для ремонту будуть використовуватись нові оригінальні запчастини, що забезпечить якісніше відновлення транспортного засобу. Однак, це правило стосується лише автомобілів віком до 5 років. Для старших авто будуть використовуватись аналоги. Крім того, страхова компанія зобов’язана запропонувати потерпілому кілька сервісних центрів для ремонту, розташованих недалеко від його місця проживання. Якщо потерпілий відмовиться від запропонованих варіантів, він отримає грошову компенсацію на свій банківський рахунок.

Ще однією важливою зміною є скасування франшизи в договорах автоцивілки. Це означає, що страховики повністю покриватимуть збитки, пов’язані з ДТП, і клієнтам не доведеться самостійно оплачувати частину витрат. Таке рішення має на меті зробити страхову систему більш простою та зрозумілою для споживачів.

Експерти прогнозують, що внаслідок цих змін вартість автоцивілки може дещо зрости. Це пов’язано з тим, що страхові компанії будуть змушені збільшити суми страхових виплат, що призведе до підвищення вартості страхових полісів. Однак, конкуренція на ринку автострахування повинна стримувати значне зростання цін.