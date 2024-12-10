Пора бросать курить? сигареты в Украине рекордно подорожают

Украина сделала важный шаг в направлении интеграции с Европейским Союзом, принимая закон, который связывает цены на сигареты с евро. Это означает, что стоимость пачки сигарет значительно возрастет уже в следующем году. Такое решение имеет целью увеличить поступления средств в государственный бюджет.

Детали

В Европейском Союзе существует минимальная цена на сигареты, которая установлена в евро. В Украине же цена на сигареты гораздо ниже. Поэтому, чтобы соответствовать европейским стандартам, украинское правительство вынуждено значительно повысить акциз на сигареты, а вместе с ним и цены на них.

Последние годы в Украине регулярно повышали акциз на сигареты, но его рассчитывали в гривнах. Однако из-за постоянной девальвации гривны стало очевидно, что такого подхода недостаточно для выполнения европейских требований. Поэтому было принято решение привязать акциз к евро.

Если прогнозы МВФ относительно курса евро оправдаются, то средняя цена пачки сигарет может вырасти примерно на 28,6 грн уже в следующем году. Цены не подскочат сразу, поскольку в магазинах есть запасы сигарет по старым ценам. К 2028 году стоимость пачки может достичь около 160,5 грн. Такое повышение цен связано с выполнением требований Европейского Союза и рекомендациями Международного валютного фонда.

Увеличение акциза приводит к значительному росту поступлений в государственный бюджет. Например, с 2015 по 2019 год акцизные поступления от сигарет выросли с 22,1 млрд грн до 44,1 млрд грн.

Кроме того, такой подход позволит сократить количество курильщиков в Украине. Исследования свидетельствуют о том, что повышение акциза способствует сокращению количества курильщиков. Так, когда средний акциз на пачку составлял 6,08 грн (2015 год), количество курильщиков было 6,7 млн человек. В 2019 году, когда акциз вырос до 19,6 грн, количество курильщиков сократилось до 5,56 млн.