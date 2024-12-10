Пора кидати палити? сигарети в Україні рекордно здорожчають 

Україна зробила важливий крок у напрямку інтеграції з Європейським Союзом, ухвалюючи закон, який пов’язує ціни на сигарети з євро. Це означає, що вартість пачки сигарет значно зросте вже наступного року. Таке рішення має на меті збільшити надходження коштів до державного бюджету.

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В Європейському Союзі існує мінімальна ціна на сигарети, яка встановлена в євро. В Україні ж ціна на сигарети набагато нижча. Тому, щоб відповідати європейським стандартам, український уряд змушений значно підвищити акциз на сигарети, а разом з ним і ціни на них.

Останні роки в Україні регулярно підвищували акциз на сигарети, але його розраховували в гривнях. Однак через постійну девальвацію гривні стало очевидно, що такого підходу недостатньо для виконання європейських вимог. Тому було прийнято рішення прив’язати акциз до євро.

Якщо прогнози МВФ щодо курсу євро справдяться, то середня ціна пачки сигарет може зрости приблизно на 28,6 грн вже наступного року. Ціни не підскочать одразу, оскільки в магазинах є запаси сигарет за старими цінами. До 2028 року вартість пачки може досягти близько 160,5 грн. Таке підвищення цін пов’язане з виконанням вимог Європейського Союзу та рекомендаціями Міжнародного валютного фонду.

Збільшення акцизу призводить до значного зростання надходжень до державного бюджету. Наприклад, з 2015 по 2019 рік акцизні надходження від сигарет зросли з 22,1 млрд грн до 44,1 млрд грн.

Крім того, такий підхід дозволить скоротити кількість курців в Україні. Дослідження свідчать про те, що підвищення акцизу сприяє скороченню кількості курців. Так, коли середній акциз на пачку становив 6,08 грн (2015 рік), кількість курців була 6,7 млн осіб. У 2019 році, коли акциз зріс до 19,6 грн, кількість курців скоротилася до 5,56 млн.