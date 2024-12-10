В Украине ограничат переводы на карты: что изменится уже с 1 января

Украина готовится к значительному ужесточению контроля за денежными переводами между картами. Новые правила могут ограничить сумму таких переводов до 100 000 гривен в месяц или даже меньше. Эти ограничения коснутся всех типов переводов, как непосредственных между картами (P2P), так и тех, что осуществляются по банковским реквизитам (IBAN).

Согласно проекту важного документа, который планируют подписать с крупнейшими банками Украины, такими как ПриватБанк, Ощадбанк и другими, будут введены новые жесткие правила для денежных переводов. Этот документ имеет целью сделать более прозрачным весь процесс банковских платежей.

Новые ограничения не будут введены одновременно, а постепенно. Они коснутся как переводов денег за границу, так и внутри страны. Кроме того, сумма, которую можно перевести, будет зависеть от того, насколько рисковым клиента считает банк. То есть, для разных людей будут установлены разные лимиты. Например, для клиентов с низким или средним уровнем риска будут действовать определенные ограничения…

с 1 января 2025 года – до 150 тысяч гривен в месяц;

с 1 июня 2025 года – 100 тысяч гривен грн в месяц.

К категории клиентов, которые представляют наибольший риск для финансовой системы, отнесут тех, кто не имеет официального трудоустройства и дохода. Это касается студентов, безработных и других категорий населения. Для таких клиентов устанавливается значительно более низкий лимит на переводы средств – всего 50 тысяч гривен в месяц. Чтобы увеличить этот лимит, необходимо будет предоставить банку официальное подтверждение своих доходов, например, справку о зарплате или декларацию о доходах.

Кроме ограничения на сумму перевода, для клиентов без официальных доходов будут действовать дополнительные ограничения на количество банковских счетов. Каждый такой клиент сможет открыть не более трех текущих счетов в одной валюте в одном банке.

Новые ограничения отличаются от предыдущих тем, что они распространяются на все виды банковских переводов, включая переводы по международным банковским реквизитам (IBAN). Однако, эти ограничения не будут действовать на счета, открытые по государственным программам поддержки, такими как «еВідновлення» или «Национальный кэшбек», а также на другие типы счетов, например депозитные или кредитные.