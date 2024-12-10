В Україні обмежать перекази на картки: що зміниться вже з 1 січня

Україна готується до значного посилення контролю за грошовими переказами між картками. Нові правила можуть обмежити суму таких переказів до 100 000 гривень на місяць або навіть менше. Ці обмеження торкнуться всіх типів переказів, як безпосередніх між картками (P2P), так і тих, що здійснюються за банківськими реквізитами (IBAN).

Згідно з проектом важливого документу, який планують підписати з найбільшими банками України, такими як ПриватБанк, Ощадбанк та іншими, будуть введені нові жорсткі правила для грошових переказів. Цей документ має на мету зробити більш прозорим весь процес банківських платежів.

Нові обмеження не будуть введені одночасно, а поступово. Вони торкнуться як переказів грошей за кордон, так і всередині країни. Крім того, сума, яку можна переказати, залежатиме від того, наскільки ризиковим клієнта вважає банк. Тобто, для різних людей будуть встановлені різні ліміти. Наприклад, для клієнтів з низьким або середнім рівнем ризику будуть діяти певні обмеження.

з 1 січня 2025 року – до 150 тисяч гривень на місяць;

з 1 червня 2025 року – 100 тисяч гривень грн на місяць.

До категорії клієнтів, які становлять найбільший ризик для фінансової системи, віднесуть тих, хто не має офіційного працевлаштування та доходу. Це стосується студентів, безробітних та інших категорій населення. Для таких клієнтів встановлюється значно нижчий ліміт на перекази коштів – лише 50 тисяч гривень на місяць. Щоб збільшити цей ліміт, необхідно буде надати банку офіційне підтвердження своїх доходів, наприклад, довідку про зарплату або декларацію про доходи.

Крім обмеження на суму переказу, для клієнтів без офіційних доходів будуть діяти додаткові обмеження на кількість банківських рахунків. Кожен такий клієнт зможе відкрити не більше трьох поточних рахунків в одній валюті в одному банку.

Нові обмеження відрізняються від попередніх тим, що вони поширюються на всі види банківських переказів, включаючи перекази за міжнародними банківськими реквізитами (IBAN). Однак, ці обмеження не будуть діяти на рахунки, відкриті за державними програмами підтримки, такими як “єВідновлення” або “Національний кешбек”, а також на інші типи рахунків, як-от депозитні чи кредитні.