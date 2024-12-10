Государство больше не будет выплачивать пенсии: в Украине готовят кардинально новую реформу

В Украине уже давно думают о том, как можно изменить пенсионную реформу и условия накопления пенсии. Дело в том, что сегодняшняя система слишком несовершенна. Во-первых, пенсии в Украине наименьшие если сравнивать их с европейскими и в целом с большинством стран мира. Во-вторых, все больше молодых людей отказываются работать официально, чтобы наработать стаж. По предварительным подсчетам, более 60% тех людей, которым сейчас от 20 до 30 лет в пенсионном возрасте не будут иметь нужного количества стажа для оформления пенсии. И это, как говорят в правительстве, будет настоящей катастрофой. Именно поэтому пенсионную реформу хотят кардинально менять, и делать это могут уже в 2026 году.

Пенсию каждый будет копить себе сам

Суть новой реформы состоит в том, чтобы каждый гражданин самостоятельно накопил себе на пенсию. Для этого каждому работающему украинцу будет открыт специальный счет, на который он вместе с работодателем будет откладывать процент от зарплаты, из которого и будет начисляться будущая пенсия. Доступ к этому счету гражданин получит только после достижения 60-летия и при условии, что у него будет весь необходимый стаж. На сегодня это 35 лет. То есть если в 60 лет вы не будете иметь нужный стаж, то не сможете получить доступ к средствам, которые самостоятельно откладывали. Вам придется либо работать до 63, либо 65 лет. Или докупать несколько лет стажа.

Пенсия будет срочная или пожизненная

Также в правительстве говорят, что будет два вида пенсии. Каждый сможет выбрать для себя наиболее оптимальный вариант. Пенсионер может выбрать пожизненную пенсию и тогда выплаты ему будут приходить до тех пор, пока он будет жить. Также он может выбрать пенсию, которая будет приходить только за определенный период времени, например, 10 лет. По истечении этого срока выплаты прекратятся. Также пенсию можно будет передавать по наследству. Например, если лицо накопило пенсию на 10 лет, а умерло через 5 лет, то остальную сумму можно передать по наследству детям, внукам или любому другому из близких людей. Пока точно неизвестно, будет ли эта реформа утверждена или нет.