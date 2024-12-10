Держава більше не буде виплачувати пенсії: в Україні готують кардинально нову реформу

В Україні вже давно думають над тим, як можна змінити пенсійну реформу та умови накопичення пенсії. Річ в тім, що сьогоднішня система є надто недосконалою. По-перше, пенсії в Україні є найменшими якщо порівнювати їх з європейськими та й загалом з більшістю країн світу. По-друге, все більше молоді відмовляються працювати офіційно, щоб напрацювати стаж. За попередніми підрахунками, понад 60% тих людей, яким зараз від 20 до 30 років в пенсійному віці не матимуть потрібної кількості стажу для оформлення пенсії. І це, як кажуть в Уряді, буде справжньою катастрофою. Саме тому пенсійну реформу хочуть кардинально міняти й робити це можуть вже у 2026 році.

Пенсію кожен буде накопичувати собі сам

Суть нової реформи в тому, щоб кожен громадянин самостійно накопичив собі на пенсію. Для цього кожному працюючому українцю буде відкрито спеціальний рахунок на котрий він разом з роботодавцем відкладатимуть відсоток від зарплати з якого й нараховуватиметься майбутня пенсія. Доступ до цього рахунка громадянин отримає лише після досягнення 60-річчя та за умови, що матиме весь необхідний стаж. Станом на сьогодні це 35 років. Тобто якщо у 60 років ви не матимете потрібного стажу, то не зможете отримати доступ до коштів, які самостійно відкладали. Вам доведеться або працювати до 63, чи 65 років. Або ж докуповувати кілька років стажу.

Пенсія буде термінова або довічна

Також в Уряді кажуть, що буде два види пенсії. Кожен зможе вибрати для себе найбільш оптимальний варіант. Пенсіонер може обрати довічну пенсію й тоді виплати йому приходитимуть допоки він житиме. Також він може вибрати пенсію, яка приходитиме лише певний період часу, наприклад, 10 років. Після завершення цього терміну виплати припиняться. Також пенсію можна буде передавати у спадок. Наприклад, якщо особа накопичила пенсію на 10 років, а померла через 5 років, то решту суми можна передати у спадок дітям, онукам, чи будь-кому іншому з близьких людей. Поки точно невідомо, чи ця реформа буде затверджена, чи ні.