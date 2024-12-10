Осталось 20 дней: украинских водителей ждут серьезные нововведения

С начала 2025 года вступают в силу новые правила обязательного автострахования. Это означает, что все водители в Украине почувствуют изменения в своих страховых полисах.

Законодательные изменения в сфере автострахования, которые коснутся всех украинских водителей, вступят в силу уже через несколько недель. Однако, те водители, которые уже оформили полисы автогражданки до конца 2024 года, могут спокойно пользоваться ими до окончания срока действия, указанного в документе.

Детали

Водители должны помнить, что с новыми правилами, выплаты за ущерб, нанесенный в ДТП, значительно увеличатся. Это касается как материального ущерба (повреждение автомобиля), так и вреда здоровью пострадавших. Таким образом, украинское законодательство приближается к европейским стандартам в сфере автострахования.

С начала 2025 года украинские водители смогут упростить процедуру получения компенсации после ДТП. Вместо того, чтобы искать страховщика виновника аварии, пострадавшие смогут обратиться непосредственно в свою страховую компанию. Это значительно сократит время и усилия, необходимые для получения страховой выплаты.

При определении размера страховой выплаты больше не будет учитываться износ автомобиля. Это означает, что для ремонта будут использоваться новые оригинальные запчасти, что обеспечит более качественное восстановление транспортного средства. Однако, это правило касается только автомобилей в возрасте до 5 лет. Для старших авто будут использоваться аналоги. Кроме того, страховая компания обязана предложить потерпевшему несколько сервисных центров для ремонта, расположенных недалеко от его места жительства. Если потерпевший откажется от предложенных вариантов, он получит денежную компенсацию на свой банковский счет.

Еще одним важным изменением является отмена франшизы в договорах автогражданки. Это означает, что страховщики будут полностью покрывать убытки, связанные с ДТП, и клиентам не придется самостоятельно оплачивать часть расходов. Такое решение имеет целью сделать страховую систему более простой и понятной для потребителей.

Эксперты прогнозируют, что в результате этих изменений стоимость автогражданки может несколько возрасти. Это связано с тем, что страховые компании будут вынуждены увеличить суммы страховых выплат, что приведет к повышению стоимости страховых полисов. Однако, конкуренция на рынке автострахования должна сдерживать значительный рост цен.