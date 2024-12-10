В ПриватБанке рассказали, какие карты банкомат может “съесть”: вернуть пластик не получится

Нередко с клиентами разных банков случается неприятная ситуация, когда банкомат зажевывает карточку и не отдает ее или она там застряла по другим причинам. К примеру, сейчас очень часто люди теряют карточки в банкоматах, если снимают деньги в момент, когда исчезает свет. Если карта находится в банкомате, то очень мал процент, что он вернет ее вам после того, как машина перезагрузится. В ПриватБанке говорят, что в такой момент клиент ничего поделать не может. Разве что следить за графиком отключения света и быть осторожным. Однако есть еще одна ситуация, когда банкомат может украсть карту. Это часто случается, если карта просрочена.

Меняйте вовремя свои карты

С тех пор как в Украине действует военное положение, большинство банков ввели автоматическое продление срока действия карточек. То есть если срок действия карты истек она продолжает быть действительной еще 6 месяцев, а затем еще и еще. Это удобно для людей, которым трудно добраться до банковского отделения, для тех, кто находится за границей, или, например, живет в прифронтовых регионах, где кое-где уже не работают банковские отделения, а остались только банкоматы и терминалы. Также картой можно производить все операции кроме интернет оплат. Однако, как оказалось, не все так просто. По статистике именно просроченные карты банкоматы чаще всего съедают и не отдают. Вернуть такую ​​карту не удастся даже если вы обратились в банковское отделение.

«Изъятые или забытые в банкоматах карты не возвращаются владельцам. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах», — опубликовали разъяснение на сайте Привата.

Также в банке добавили, что сегодня, чтобы перевыпустить карточку, не обязательно приходить в отделение и даже не обязательно находиться в Украине. Вы можете открыть карту в мобильном приложении и затем заказать ее доставку по Украине или даже за границу.