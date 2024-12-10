В ПриватБанку розповіли, які картки банкомат може “з’їсти”: повернути пластик не вийде

Нерідко з клієнтами різних банків трапляється неприємна ситуація, коли банкомат зажовує картку й не віддає її або ж вона там застрягла з інших причин. Наприклад, зараз дуже часто люди втрачають картки в банкоматах, якщо знімають гроші в момент, коли зникає світло. Якщо картка перебуває у банкоматі, то дуже малий відсоток, що він поверне її вам після того, як машина перезавантажиться. У ПриватБанку кажуть, що в такі моменти клієнт нічого зробити не може. Хіба що слідкувати за графіком відключення світла й бути обережним. Однак є ще одна ситуація, коли банкомат може вкрасти картку. Це часто трапляється якщо картка протермінована.

Міняйте вчасно свої картки

Відколи в Україні діє воєнний стан більшість банків запровадили автоматичне продовження терміну дії карточок. Тобто якщо термін дії картки закінчився вона продовжує бути дійсною ще 6 місяців, а потім ще і ще. Це зручно для людей, яким важко дістатися до банківського відділення, для тих хто перебуває закордоном, чи, наприклад, живе у прифронтових регіонах, де подекуди вже не працюють банківські відділення, а залишилися лише банкомати й термінали. Також карткою можна робити всі операції окрім інтернет оплат. Однак, як виявилося не все так просто. За статистикою саме протерміновані картки банкомати найчастіше з’їдають та не віддають. Повернути таку картку не вдасться навіть якщо ви звернулися у банківське відділення.

«Вилучені чи забуті в банкоматах карти не повертаються власникам. У такому разі слід звертатися до банку для відновлення картки. Такі ж правила діють і для карток, вилучених чи залишених у терміналах», – опублікували роз’яснення на сайті Привату.

Також у банку додали, що сьогодні щоб перевипустити картку не обов’язково приходити у відділення і навіть не обов’язково перебувати в Україні. Ви можете відкрити картку у мобільному додатку і потім замовити її доставку по Україні, чи навіть за кордон.