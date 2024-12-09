Названы новые тарифы на электроэнергию: сколько будем платить с 1 января

В Украине до конца отопительного сезона 2024-2025 годов стоимость многих коммунальных услуг останется неизменной. В частности, это касается электроэнергии, цена за которую составит 4,32 гривны за киловатт-час. Также не предусматривается повышение тарифов на газ и отопление.

Детали

О том, что тарифы на коммунальные услуги не будут меняться, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, будут ли повышать цены после окончания отопительного сезона, пока неизвестно.

Правительство Украины гарантирует, что до конца отопительного сезона стоимость газа, тепла и электроэнергии останется неизменной. Как отметил премьер-министр, никаких планов по повышению тарифов нет.

О том, что тариф на электроэнергию не изменится до конца отопительного сезона, ранее сообщал также министр энергетики Герман Галущенко, отвечая на депутатский запрос.

Согласно правительственному постановлению №632, стоимость электроэнергии для домохозяйств установлена до 30 апреля 2025 года.

Это означает, что до 30 апреля 2025 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Что стоит знать о стоимости природного газа

Стоимость природного газа для украинцев в декабре остается стабильной. Различные газоснабжающие компании предлагают разные тарифы. Например:

Самые низкие цены предлагают «Энерджи трейд групп» (7,79 грн/куб.м) и «Нафтогаз Украины» (7,96 грн/куб.м).

Самые высокие цены установлены компанией «Ритейл Сервис» (ТМ «СвітлоГаз») – 9,99 грн/куб.м.

Стоит отметить, что некоторые компании предлагают как месячные тарифы, так и тарифы за фактически потребленный газ. Поэтому общая сумма в счете может отличаться.

И еще, согласно правительственному постановлению №632, граждане Украины, которые используют для отопления своих домов электроэнергию и придерживаются всех необходимых требований законодательства, имеют право на льготный тариф на электроэнергию. Этот тариф составляет 2,64 гривны за киловатт-час и действует исключительно в отопительный период — с 1 октября по 30 апреля.