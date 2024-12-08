Авто

Водіїв масово штрафують за скло: що потрібно знати українським керманичам

Yulia08.12.2024

08Багато водіїв люблять прикрасити свій автомобіль різними дрібничками, але не всі знають, що за деякі з них можна отримати штраф. Українські закони суворо регулюють, що саме можна розміщувати на лобовому склі, а що – ні.

Деталі

Заборонено розміщувати будь-які предмети в зоні роботи двірників. Ця частина лобового скла має бути абсолютно чистою, щоб водій мав повний огляд дороги.

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Штраф за порушення правил розміщення предметів на лобовому склі може виписати поліція. Це стосується не лише наклейок, а й будь-яких інших предметів, які можуть заважати огляду.

Щоб уникнути штрафу, експерти рекомендують розміщувати аксесуари в кутках лобового скла. Так вони не заважатимуть огляду і не порушуватимуть правила дорожнього руху. 

З настанням холодів особливої уваги потребує підготовка автомобіля до зимових умов. Це не обмежується лише заміною шин на зимові. Щоб уникнути неприємних ситуацій на дорозі, слід провести низку підготовчих робіт.

  • Залийте в бачок омивача незамерзаючу рідину, щоб забезпечити чіткий огляд дороги за будь-якої погоди.
  • Зимові умови збільшують навантаження на акумулятор. Переконайтеся, що він здатний забезпечити пуск двигуна в мороз.
  • Обробіть днище автомобіля антикорозійним покриттям, щоб захистити його від шкідливого впливу солі та вологи, які активно використовують для обробки доріг взимку.
  • Перед поїздкою дайте двигуну достатньо часу для прогріву, особливо в морозну погоду.
  • Водії дизельних автомобілів повинні перейти на зимове дизельне паливо, щоб уникнути проблем із запуском двигуна в мороз.
  • Незважаючи на холодну пору року, періодичне використання кондиціонера допоможе запобігти запотіванню вікон.

Ожеледиця значно погіршує зчеплення коліс з дорогою, тому будьте особливо обережними під час керування автомобілем взимку. Дотримання цих рекомендацій допоможе вам уникнути неприємних ситуацій на дорозі.

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Yulia08.12.2024
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