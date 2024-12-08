Водіїв масово штрафують за скло: що потрібно знати українським керманичам

08Багато водіїв люблять прикрасити свій автомобіль різними дрібничками, але не всі знають, що за деякі з них можна отримати штраф. Українські закони суворо регулюють, що саме можна розміщувати на лобовому склі, а що – ні.

Деталі

Заборонено розміщувати будь-які предмети в зоні роботи двірників. Ця частина лобового скла має бути абсолютно чистою, щоб водій мав повний огляд дороги.

Штраф за порушення правил розміщення предметів на лобовому склі може виписати поліція. Це стосується не лише наклейок, а й будь-яких інших предметів, які можуть заважати огляду.

Щоб уникнути штрафу, експерти рекомендують розміщувати аксесуари в кутках лобового скла. Так вони не заважатимуть огляду і не порушуватимуть правила дорожнього руху.

З настанням холодів особливої уваги потребує підготовка автомобіля до зимових умов. Це не обмежується лише заміною шин на зимові. Щоб уникнути неприємних ситуацій на дорозі, слід провести низку підготовчих робіт.

Залийте в бачок омивача незамерзаючу рідину, щоб забезпечити чіткий огляд дороги за будь-якої погоди.

Зимові умови збільшують навантаження на акумулятор. Переконайтеся, що він здатний забезпечити пуск двигуна в мороз.

Обробіть днище автомобіля антикорозійним покриттям, щоб захистити його від шкідливого впливу солі та вологи, які активно використовують для обробки доріг взимку.

Перед поїздкою дайте двигуну достатньо часу для прогріву, особливо в морозну погоду.

Водії дизельних автомобілів повинні перейти на зимове дизельне паливо, щоб уникнути проблем із запуском двигуна в мороз.

Незважаючи на холодну пору року, періодичне використання кондиціонера допоможе запобігти запотіванню вікон.

Ожеледиця значно погіршує зчеплення коліс з дорогою, тому будьте особливо обережними під час керування автомобілем взимку. Дотримання цих рекомендацій допоможе вам уникнути неприємних ситуацій на дорозі.