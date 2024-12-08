Водителей массово штрафуют за стекла: что нужно знать

Многие водители любят украсить свой автомобиль различными безделушками, но не все знают, что за некоторые из них можно получить штраф. Украинские законы строго регулируют, что именно можно размещать на лобовом стекле, а что – нет.

Детали

Запрещено размещать любые предметы в зоне работы дворников. Эта часть лобового стекла должна быть абсолютно чистой, чтобы водитель имел полный обзор дороги.

Штраф за нарушение правил размещения предметов на лобовом стекле может выписать полиция. Это касается не только наклеек, но и любых других предметов, которые могут мешать обзору.

Чтобы избежать штрафа, эксперты рекомендуют размещать аксессуары в углах лобового стекла. Так они не будут мешать обзору и не будут нарушать правила дорожного движения.

С наступлением холодов особого внимания требует подготовка автомобиля к зимним условиям. Это не ограничивается только заменой шин на зимние. Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, следует провести ряд подготовительных работ.

Залейте в бачок омывателя незамерзающую жидкость, чтобы обеспечить четкий обзор дороги при любой погоде.

Зимние условия увеличивают нагрузку на аккумулятор. Убедитесь, что он способен обеспечить пуск двигателя в мороз.

Обработайте днище автомобиля антикоррозийным покрытием, чтобы защитить его от вредного воздействия соли и влаги, которые активно используют для обработки дорог зимой.

Перед поездкой дайте двигателю достаточно времени для прогрева, особенно в морозную погоду.

Водители дизельных автомобилей должны перейти на зимнее дизельное топливо, чтобы избежать проблем с запуском двигателя в мороз.

Несмотря на холодное время года, периодическое использование кондиционера поможет предотвратить запотевание окон.

Гололедица значительно ухудшает сцепление колес с дорогой, поэтому будьте особенно осторожны при управлении автомобилем зимой. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам избежать неприятных ситуаций на дороге.