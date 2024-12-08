Такі 100 доларів не обміняєте ні в якому обміннику: що варто знати

03Національний банк України офіційно заявив, що всі долари, випущені після 1914 року, є законним платіжним засобом і можуть бути використані для обміну. Водночас, фінансові установи мають право відмовитися від обміну купюр, які мають значні пошкодження або викликають підозру щодо їхньої автентичності. Таке рішення пов’язане з необхідністю захисту від обігу фальшивих грошей та забезпечення безпеки фінансових операцій.

Купюри номіналом 100 доларів США неодноразово оновлювалися, що призвело до появи різних дизайнів та дат випуску. Ця різноманітність часто викликає запитання щодо того, які саме банкноти цього номіналу приймаються для обміну в банках та обмінних пунктах.

Які стодоларові купюри приймають банки?

Національний банк України дав чіткі відповіді на це питання.

Незважаючи на те, що дизайн стодоларових купюр змінювався з часом (останні зміни відбулися у 2013 році), Національний банк України підтвердив, що всі банкноти цього номіналу, випущені після 1914 року, зберігають свою юридичну силу.

До речі, перед тим, як йти обмінювати долари, перевірте їх стан. Банки можуть відмовитись від сильно зношених або пошкоджених купюр, а також фальшивок. Пам’ятайте, що Національний банк України скасував поняття “незначно зношені банкноти”, тому навіть невеликі пошкодження можуть стати причиною для відмови в обміні.”

Чому варто обирати долари новішого зразка?

Все дуже просто. Справа в тому, що з часом дизайн доларових купюр удосконалюється, з’являються нові елементи захисту, що ускладнює підробку. Тому долари, випущені після 1996 року, вважаються більш надійними. Однак, навіть старі долари, випущені після 1914 року, залишаються дійсними і підлягають обміну. Звісно, якщо вони не надто пошкоджені. Головне, щоб на доларах було видно номер купюри.