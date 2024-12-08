Такие 100 долларов не обменяете ни в каком обменнике: что стоит знать

Национальный банк Украины официально заявил, что все доллары, выпущенные после 1914 года, являются законным платежным средством и могут быть использованы для обмена. В то же время, финансовые учреждения имеют право отказаться от обмена купюр, которые имеют значительные повреждения или вызывают подозрение относительно их подлинности. Такое решение связано с необходимостью защиты от обращения фальшивых денег и обеспечения безопасности финансовых операций.

Купюры номиналом 100 долларов США неоднократно обновлялись, что привело к появлению различных дизайнов и дат выпуска. Это разнообразие часто вызывает вопросы относительно того, какие именно банкноты этого номинала принимаются для обмена в банках и обменных пунктах.

Какие стодолларовые купюры принимают банки?

Национальный банк Украины дал четкие ответы на этот вопрос.

Несмотря на то, что дизайн стодолларовых купюр менялся со временем (последние изменения произошли в 2013 году), Национальный банк Украины подтвердил, что все банкноты этого номинала, выпущенные после 1914 года, сохраняют свою юридическую силу.

Кстати, перед тем, как идти обменивать доллары, проверьте их состояние. Банки могут отказаться от сильно изношенных или поврежденных купюр, а также фальшивок. Помните, что Национальный банк Украины отменил понятие «незначительно изношенные банкноты», поэтому даже небольшие повреждения могут стать причиной для отказа в обмене.»

Почему стоит выбирать доллары более нового образца?

Все очень просто. Дело в том, что со временем дизайн долларовых купюр совершенствуется, появляются новые элементы защиты, что усложняет подделку. Поэтому доллары, выпущенные после 1996 года, считаются более надежными. Однако, даже старые доллары, выпущенные после 1914 года, остаются действительными и подлежат обмену. Конечно, если они не слишком повреждены. Главное, чтобы на долларах был виден номер купюры.