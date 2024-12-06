Станут сенсацией: такие бутерброды гарантированно удивят гостей за новогодним столом 

Каждая хозяйка уже задумывается над праздничным меню на Новый год. Хочется удивить родных и гостей чем-то новым и вкусным. Тогда предлагаем приготовить новую, оригинальную закуску, которая станет настоящим украшением любого застолья. Это блюдо не только вкусное, но и полезное.

Как приготовить невероятные бутерброды

Предлагаем вам оригинальный рецепт закуски, который станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Ароматные гренки с нежной начинкой из крабовых палочек, яиц и авокадо – это вкусно, просто и эффектно.

Для начала подготовим гренки. Ломтики белого хлеба обжарим на сковороде с растопленным сливочным маслом до золотистой корочки.

Пока гренки поджариваются, займемся начинкой. Зрелое авокадо очистим, удалим косточку и разомнем вилкой до консистенции пюре. Добавим по вкусу соли.

Обратите внимание: из одного авокадо весом 150-200 граммов получится начинка примерно для 5-6 гренок.

Крабовые палочки разберем на тонкие волокна, чтобы они напоминали настоящее мясо краба. Отваренные яйца натрем на терке. Добавим к крабовым палочкам и яйцам сливочный сыр и мелко нарезанный укроп по вкусу. Хорошо перемешаем.

На готовые гренки выложим слой пюре из авокадо. Сверху распределяем смесь из крабовых палочек, яиц и сыра. Для украшения можно использовать половинки черри, маслины и веточки укропа.

Наша праздничная закуска готова! Она не только вкусная и оригинальная, но и очень эффектно смотрится на столе. А главное, на ее приготовление вы потратите гораздо меньше средств, чем на традиционные бутерброды с икрой.

В нынешние времена, когда каждая гривна на счету, важно знать, как приготовить вкусные и праздничные блюда из доступных продуктов. Эта закуска – яркий пример того, что даже из простых ингредиентов можно создать кулинарный шедевр, который порадует ваших родных и близких.