Стануть сенсацією: такі бутерброди гарантовано здивують гостей за новорічним столом 

Кожна господиня вже замислюється над святковим меню на Новий рік. Хочеться здивувати рідних та гостей чимось новим та смачним. Тоді пропонуємо приготувати нову, оригінальну закуску, яка стане справжньою окрасою будь-якого застілля. Ця страва не тільки смачна, але й корисна.

Як приготувати неймовірні бутерброди

Пропонуємо вам оригінальний рецепт закуски, який стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Ароматні грінки з ніжною начинкою з крабових паличок, яєць та авокадо – це смачно, просто і ефектно.

Для початку підготуємо грінки. Скибочки білого хліба обсмажимо на сковороді з розтопленим вершковим маслом до золотистої скоринки.

Поки грінки підсмажуються, займемося начинкою. Зріле авокадо очистимо, видалимо кісточку та розімнемо вилкою до консистенції пюре. Додамо за смаком солі.

Зверніть увагу: з одного авокадо вагою 150-200 грамів вийде начинка приблизно для 5-6 грінок.

Крабові палички розберемо на тонкі волокна, щоб вони нагадували справжнє м’ясо краба. Відварені яйця натремо на тертці. Додамо до крабових паличок та яєць вершковий сир та дрібно нарізаний укроп за смаком. Добре перемішаємо.

На готові грінки викладемо шар пюре з авокадо. Зверху розподілимо суміш з крабових паличок, яєць та сиру. Для прикраси можна використати половинки чері, маслини та гілочки укропу.

Наша святкова закуска готова! Вона не тільки смачна та оригінальна, але й дуже ефектно виглядає на столі. А головне, на її приготування ви витратите набагато менше коштів, ніж на традиційні бутерброди з ікрою.

У нинішні часи, коли кожна гривня на рахунку, важливо знати, як приготувати смачні та святкові страви з доступних продуктів. Ця закуска – яскравий приклад того, що навіть з простих інгредієнтів можна створити кулінарний шедевр, який порадує ваших рідних та близьких.