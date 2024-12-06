Популярний український банк визнали банкрутом: що буде з грошима вкладників

Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ “Комерційний інвестиційний банк” до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком нормативно-правових актів НБУ. Відповідно до законодавства, усі вкладники банку будуть відшкодовані у повному обсязі.

Деталі

Згідно з даними Національного банку України, станом на 1 листопада 2024 року частка “Комерційного інвестиційного банку” на банківському ринку становила лише 0,04%. Такий незначний обсяг активів свідчить про те, що віднесення банку до категорії неплатоспроможних не матиме суттєвого впливу на загальну стабільність банківського сектору країни.

У серпні минулого року Національний банк виявив, що “Комінвестбанк” здійснював ризикові операції, які могли призвести до втрати коштів його клієнтів. Саме тому регулятор відніс цей банк до категорії проблемних, що стало першим кроком до відкликання ліцензії.

Як виявилося в ході перевірки, банк допускав грубі порушення в організації своєї роботи. Це стосується як системи внутрішнього контролю, так і управління фінансовими ризиками. Крім того, банк не мав достатніх доходів для забезпечення своєї діяльності.

Через виявлені порушення, існувала висока ймовірність того, що банк не зможе покрити свої зобов’язання. Це було пов’язано з недостатнім рівнем капіталу та невідповідністю банку нормативним вимогам Національного банку.

Ще однією серйозною проблемою було те, що банк свідомо маскував свої фінансові труднощі, надаючи неправдиві звіти. Така поведінка вводить в оману як регулятора, так і клієнтів банку.

Згідно з чинним законодавством, усі вкладники “Комінвестбанку” отримають повну компенсацію. Це означає, що ви зможете повернути не лише суму свого вкладу, а й відсотки, які були нараховані на день, коли банк припинив свою діяльність. Ці гарантії надаються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.