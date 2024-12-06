Популярный украинский банк признали банкротом: что будет с деньгами вкладчиков

Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком нормативно-правовых актов НБУ. В соответствии с законодательством, все вкладчики банка будут возмещены в полном объеме.

Детали

Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 ноября 2024 года доля «Коммерческого инвестиционного банка» на банковском рынке составляла лишь 0,04%. Такой незначительный объем активов свидетельствует о том, что отнесение банка к категории неплатежеспособных не окажет существенного влияния на общую стабильность банковского сектора страны.

В августе прошлого года Национальный банк обнаружил, что «Коминвестбанк» осуществлял рисковые операции, которые могли привести к потере средств его клиентов. Именно поэтому регулятор отнес этот банк к категории проблемных, что стало первым шагом к отзыву лицензии.

Как оказалось в ходе проверки, банк допускал грубые нарушения в организации своей работы. Это касается как системы внутреннего контроля, так и управления финансовыми рисками. Кроме того, банк не имел достаточных доходов для обеспечения своей деятельности.

Из-за выявленных нарушений, существовала высокая вероятность того, что банк не сможет покрыть свои обязательства. Это было связано с недостаточным уровнем капитала и несоответствием банка нормативным требованиям Национального банка.

Еще одной серьезной проблемой было то, что банк сознательно маскировал свои финансовые трудности, предоставляя ложные отчеты. Такое поведение вводит в заблуждение как регулятора, так и клиентов банка.

Согласно действующему законодательству, все вкладчики «Коминвестбанка» получат полную компенсацию. Это означает, что вы сможете вернуть не только сумму своего вклада, но и проценты, которые были начислены на день, когда банк прекратил свою деятельность. Эти гарантии предоставляются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.