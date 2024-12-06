В грудні не мобілізують: названо категорії чоловіків, яким можна не хвилюватися

Щоб ефективно захищати свої права, громадяни повинні детально вивчити і розуміти чинне законодавство. Під час воєнного стану в Україні існують певні категорії громадян, які не підлягають мобілізації. Це означає, що їх не можуть примусово забрати в армію.

Мобілізація в Україні відбувається з урахуванням вікових обмежень. Закон чітко визначає, хто може бути призваний на військову службу, а хто — ні.

Деталі

Молоді люди до 25 років можуть бути мобілізовані за наявності певних умов, таких як проходження військової кафедри або попередня служба в армії. В інших випадках їхня участь у військових діях є добровільною. Чоловіки, старші за 60 років, повністю звільнені від мобілізації та мають право вільно виїжджати за кордон.

Не кожен чоловік призовного віку зобов’язаний іти служити в армію. Існують певні категорії громадян, які можуть бути звільнені від мобілізації.

Основні причини, через які чоловіка можуть звільнити від мобілізації, прописані в законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Це може бути відстрочка, бронювання за місцем роботи, непридатність до служби за станом здоров’я або виключення з військового обліку.

Відстрочка від мобілізації – це тимчасове звільнення від військової служби. Підстави для відстрочки вказані у статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Бронювання за місцем роботи – це ще одна причина, з якої чоловіка можуть звільнити від мобілізації. Таке право надається певним категоріям працівників.

За наявності медичних протипоказань чоловік може бути визнаний непридатним до військової служби та звільнений від мобілізації. Рішення про непридатність ухвалює військово-лікарська комісія.

Воєнний стан не означає обов’язкову мобілізацію для всіх. Закон передбачає низку винятків, які дозволяють громадянам уникнути призову на військову службу. Це можуть бути медичні протипоказання, вікові обмеження або інші обставини, передбачені законодавством. Для реалізації свого права на звільнення необхідно ознайомитися з відповідними нормативними актами.